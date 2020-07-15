137間確診者到訪食肆商場名單　德福MUJI、大渣哥中招｜持續更新

自7月5日起本港出現第三波新冠肺炎疫情，截至7月17日，本港至今累積確診個案已突破1,600宗。今日（17日）新增58宗確診個案，包括50宗本地個案。

衛生部門持續追查確診個案的活動足跡，並不時更新公佈各病患曾到訪過的食肆、商場資料，當中涉及不少大型商場及連鎖食店分店，商場如朗豪坊、慈雲山中心；食肆如譚仔雲南米線、譚仔三哥米線、麥當勞、Pizza Hut、元氣壽司等等。《香港01》飲食記者整理近日有確診者到訪過的食肆名單，讓你一文睇清！

由7月10號開始整理全港確診者到訪過食肆名單，請按此即睇👉新冠肺炎｜63間確診者到訪食肆 翠河餐廳、聚點坊有份｜持續更新

多個確診個案曾經到訪黃大仙慈雲山中心，商場內多間食肆都「上榜」。（資料圖片）

今日（17日）公佈的確診個案中包括一名新巴車長。另外亦懷疑再有老人院爆發疫情，據悉位於黃竹坑的「賽馬會朗逸居」有員工及院友確診。

以下是衞生部門公開確診者曾到訪食肆名單，圖上日期為記者整理當日所得悉新增食肆名單，並非確診者到訪日期😷名單會持續更新。

7月17日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇

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7月17日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月16日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇

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7月16日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

7月15日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪商場名單 👇👇👇（圖27沙田中心資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而網上資料顯示為沙田中心商場。）

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7月15日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月14日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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7月13日下午整理😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖8新華寶城餐廳資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而網上資料顯示為寶城茶餐廳。）

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7月10日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇（圖10東堤灣畔元氣壽司資料，來自特區政府公佈新冠肺炎確診者行踪資料，然而該元氣壽司分店早已搬遷。）

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7月9日下午整理 😷 新冠肺炎確診者訪食肆名單 👇👇👇

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