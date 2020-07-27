互贈剩食FB群組驚現雪藏三年燒賣　網民經驗之談：味道變差但食得

Facebook專頁「食物放提 Free Food Flow」讓網民可以互贈剩餘食材，減少食物浪費。但近日竟有人在專頁送出家中雪藏近三年的燒賣，震驚一眾網民！

買了五包裝的即食面，只吃了一包就沒有再吃；需要用100克的麵粉，卻買了1000克，剩下的就放在家。相信以上的情況都十分普遍，所以Facebook專頁「食物放提 Free Food Flow」應運而生，讓網民在這個平台上互贈剩餘食材，減少浪費。

不過近日在專頁上竟有網民發貼文，指自己在雪櫃冰箱中取出存放約兩至三年的燒賣（小編目測有24粒！），於是放上平台希望送贈其他網民。貼文一出旋即引起極大迴響，有網民笑言可以做「食物標本」，不過更多網民指責樓主存放兩三年的食物就應該丟棄，贈送予別人可能會令別人身體不適。在一片質疑之中，亦有網民提出經驗之談，指其實只要存放在冰箱，其實仍然可以食用。

👇👇👇點擊睇網民留言👇👇👇

+ 2

最後有網民願意接收出土陳年燒賣，並指自己會拿來當今晚晚餐。不過因為太多群組成員在貼文中留言表達擔憂，令發文的網民最終決定把燒賣丟棄，不再送贈，事情才告一段落。

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😱😱😱 同場加映：魚肉燒賣10件共鳴事 網民教蒸燒賣秘訣 豉油以外加乜最好食？😱😱😱

香港的街頭小食種類何其多，有人對魚肉燒賣情有獨鍾。雖然有人表示魚肉燒賣是全粉頭，根本不懂欣賞，但有連登網民就魚肉燒賣展開了熱烈討論，更指豉油加辣油最好食，當中的10件事相信能引起大家的共鳴。

👇👇👇點擊睇全部魚肉燒賣共鳴👇👇👇

+ 3 + 2

想觀摩全部魚肉燒賣共鳴？立即點擊睇全文 👉👉魚肉燒賣10件共鳴事 網民教蒸燒賣秘訣 豉油以外加乜最好食？