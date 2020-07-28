日本萬人票選最想試動漫美食TOP 20　海賊王惡魔果實排第幾？

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日本有不少動畫都會有進餐畫面，看見主角食得津津有味，自己都好想嚐一下！日本一個網站就曾進行投票，選出最想嚐一次的動漫料理TOP20！

《中華一番》、《食戟之靈》、《日式麵包王》等動漫，每一次看的時候都會看得食指大動，口水直流！除了這些美食向動漫，其實其他動漫都有不少美食出現，總是令觀眾看得食指大動呢！

肚餓的時候可以問麵包超人拿一塊麵包果腹！（《麵包超人》截圖）

日本動漫投票網站Charapedia就針對動漫中的美食進行投票，選出「最想嚐一次的動漫美食」頭20名，當中連麵包超人的頭都上榜！一起來看看頭20名有甚麼好吃的東西，你心目中的美食又有否上榜？

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