7大台灣名物網購優惠　糖村/海邊走走免運費　Mister Donut有折

好想念海邊走走、Mister Donut、微熱山丘等等的台灣手信啊！《好食玩飛》教大家網購台灣名物，在香港安坐家中都可以買到台灣手信，有些更有限定優惠！

因為疫情關係，相信不少人都已經好長一段時間沒有去過旅行了。台灣一直都是港人喜愛的旅行地點之一，因為兩地相近，有人甚至會來一個兩日一夜的快閃旅行，買些手信回來當返工零食！真的有點想念台灣的手信呢！

其實在香港都可以網購的到台灣的滋味，甚至可以買到Mister Donut、蜂蜜布甸蛋糕，真的好像去了台灣一樣！

【1】海邊走走蛋捲

海邊走走的蛋捲以餡料極多為賣點，用花生醬塞滿蛋捲內部的「花生愛餡」口味更是皇牌商品，是不少人去台灣玩的時候都會買的手信。在海邊走走的官網購買，基本上各種類的蛋捲產品都可以運到香港，不過就要30元港幣運費。但現在有免運費推廣，即刻睇睇詳情！

👇👇👇點擊睇點樣免運費👇👇👇

【2】Mister Donut

「和你甜甜圈在一起！」Mister Donut是小編我每次去台灣都要瘋狂吃的其中一樣美食，當中最喜歡，也是小編目測最受歡迎的就是軟軟糯糯的波堤！偷偷告訴大家，我也經常會買一打波堤Hand-Carry帶回香港啊！

現在不能出遊，可以在「台灣吃貨團」網站預訂Mister Donut，暫時有九款口味可以預訂！於台灣吃貨團購買的冬甩，經過冷凍處理，大家要自己翻熱。現時更可以有九折優惠，點擊睇點先有九折！

👇👇👇點擊睇九折優惠詳情👇👇👇

【3】好丘貝果

香港近日捲起一股Bagel潮，其實在台灣，好丘貝果已經紅了好幾年，也是大家必吃Check-list上的其中一樣！同樣在「台灣吃貨團」網站，可以買到好丘貝果的14款口味，不過有幾款不時售罄，大家要快手！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【4】微熱山丘

使用鳳梨果肉絲做餡料的微熱山丘鳳梨酥，與以前的鳳梨酥不一樣，令它成為大家必買的伴手禮！在香港想買到微熱山丘鳳梨酥？官方認可的經銷商只有HKTV Mall，有10件裝及16件裝可以選擇。

👇👇👇點擊圖片看價錢👇👇👇

【5】糖村

香港暫時就沒有糖村專門店，不過大家可以到官網購買！進入官網後點擊「國際宅配」，就可以找到香港限定的牛軋糖套裝，而且有特定套裝免運費！

👇👇👇點擊睇如何挑選免運費套裝👇👇👇

【6】快車肉乾

台灣除了鳳梨酥就是豬肉紙了！脆脆的杏仁豬肉紙，一包永遠都不夠！以前去旅行的時候，因為豬肉紙體積大，所以最多只能帶兩三包回來，現在安坐家中訂多少包都可以！

👇👇👇點擊睇如何在港訂購快車豬肉紙👇👇👇

【7】香帥蛋糕

每次去台灣回港，總是人手一條的香帥爆漿招牌芋泥卷，現在可以預訂到家了！每條共重850克的重量級蛋捲，裡面包著滿滿厚厚的芋泥，超滿足！

👇👇👇點擊睇價錢及訂購方法👇👇👇

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😍😍😍 同場加映：香港酒店優惠｜7個四人派對住宿人均$179起 JW萬豪送自助早餐😍😍😍

因應新冠肺炎疫情，今年一眾中學畢業生考完DSE都無法外遊去Grad Trip畢業旅行，不如在港度假來個Staycation！！不少酒店都推出多人入住的套票，四人小組入住都無問題！《香港01》記者精選7個有得食有得玩的酒店套票，適合閨密齊齊享受！

【1】朗廷酒店 —— 包早餐又有BoardGame

走英倫風格的朗廷酒店一向都是打卡之選，現時更推出可供四位成人入住的住宿套票，包兩間相連的房間、四人早餐之外，更有免費小食飲品，最特別的是房內有多款桌上遊戲，就算現時泳池、健身室暫時未能開放都不會怕悶啦！

👇👇👇立即按圖睇睇套票價錢！👇👇👇

想睇全部派對酒店套票？點擊睇全文啦！👉👉香港酒店優惠｜7個四人派對住宿人均$179起 JW萬豪送自助早餐