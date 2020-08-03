即食麵｜出前一丁、營多以外　網民推介16款儲糧必備好味即食麵

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，不少港人都選擇留在家中抗疫，趁周末先去超市購買下星期的糧食或者做儲糧！不少人都選購即食麵醫肚，貪即食麵快捷又好味。近日有網民討論哪一個牌子的即食麵好食，韓國即食麵幾乎稱霸，竟然連港人最愛的出前一丁都被比下去！

《香港01》記者整理16款網民推介即食麵，大部分都可以在香港買得到，有一兩款可能就要網購先買到。

三養辣雞麵向來都受港人歡迎，其實幾款口味都好好食，包括芝士味辣雞麵！（網上圖片）

不少網民討論哪款即食麵好食，當中不少是韓國即食麵，例如經典品牌農心及三養都有幾款即食麵上榜，其中兩款即食麵市面比較少見，需要網購，包括不倒翁即食麵及Paldo辣雞麵醬油。

東南亞出品的即食麵原來都非常有人氣，最後一款推介竟然來自越南！🍜🍜 按圖即睇網民推介16款即食麵！仲有兩款非即食麵的超人氣麵類一定要入貨🥢🥢

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雖然食即食麵真係好方便，不過都要留意整體卡路里攝取！因為煮即食麵的時候，點都會加配料一齊食，例如荷包蛋、午餐肉、五香肉丁、芝士等等，大部分都是邪惡的食物！👇👇👇原來最肥竟然不是午餐肉！點擊下圖看看即食麵配料的熱量排名👇👇👇

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