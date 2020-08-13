牛摩放題9折/權八壽司買一送一/北海道牧場餐廳6折｜11大飲食優惠

因應新冠肺炎疫情，不少餐廳推出外賣優惠，但其實亦有不少食肆推出堂食優惠，低至半價起就食到，《香港01》飲食記者搜羅11個飲食優惠，外賣或堂食都適用，權八居酒屋更有買一送一優惠。

記者整理11個飲食優惠，不少食肆推出堂食優惠，低至買一送一，炑八韓烤更與Gemini合作推出優惠，只需$968就有多功能電煮食鍋連燒烤套餐，超抵！點擊圖片睇清所有優惠詳情 👇👇

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除了以上11大優惠，多間餐廳推出外賣自取優惠，如譚仔雲南米線推出加多款$3小食、Pizza Hut外賣自取普通批或大批買一送一、Delifrance百吉包$15​起等，點擊圖片睇82間食肆優惠詳情 👇👇

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🧐🧐🧐 同場加映：熱數8款飲茶被嫌棄點心 粉果/山竹牛肉齊上榜 鹹水角餡少似空氣 🧐🧐🧐

大家去飲茶當然要歎一盅兩件，但當有幾十款點心可以任意揀，就會出現被人嫌棄的點心。點擊圖片睇網民嫌棄的8大點心，當中有無你最愛都被嫌棄？ 👇👇

少年你太年輕了，其實粉果真的是不少中老年人的至愛，還有什麼點心被嫌棄？點擊睇全文 👉👉熱數8款飲茶被嫌棄點心 粉果/山竹牛肉齊上榜 鹹水角餡少似空氣