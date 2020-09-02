小學雞年代經典食物IQ題你識幾多？IQ題除咗考你邏輯之外，仲考你夠唔夠腦筋急轉彎！IQ題有時玩諧音，有時玩想像力將意想不到的事物連在一起，總會殺你一個措手不及！以下10條經典食物IQ題，諗清楚先好答！

有無諗過美國前總統喬治布都同食物有關！

準備好挑戰10條IQ題目未？其實記者已經俾咗提示你，細心留意就明白，原來答案就在你眼前！全部都識得答一定同記者一樣是小學雞！按下圖即睇10條IQ題，睇你答對多少題👇👇👇

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😎😎😎 小學雞年代10條食物IQ題 檸檬最怕咩生果？冬甩個爸爸係邊個？ 😎😎😎

除了上述10條IQ題，仲有另外10條經典題目，身為8、90後一定全部都識答！你知唔知檸檬最怕咩生果？邊種生果經常行來行去唔願走呢？發揮你的無窮想像力啦！按下圖即睇10條IQ題👇👇👇

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