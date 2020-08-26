肺炎疫情近日有緩和跡象，政府將於本周五（28日）放寬社交距離措施，早前勒令停業的14類處所，部分處所可有限度重開，包括戲院都會重開。《香港01》記者整理5間戲院最新優惠，包括UA Cinemas、百老匯、英皇院線、MCL院線及Cinema City！

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疫情持續多月，不少港人留在家中度日，沒有甚麼娛樂，難免覺得苦悶。現在戲院終於重開，票價又有優惠，不妨mark定有咩最新電影值得睇！想知新戲詳程、重開當日有咩電影上映！按下圖即睇👇👇👇

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😍😍 同場加映： 九龍城一日遊6大好去處 😍😍

早前城規會通過九龍城廣場將廣場重建成住宅大廈，令人感到惋惜！早於啟德機場年代，九龍城廣場是該區人氣大型商場，加上大量遊客來港幾乎必經，因此人流暢旺。可惜近年商場人流大減，出現不少吉鋪！記者規劃九龍城一日遊行程，包括中西交融cafe、藝術村、單車公園、睇隧道壁畫等。按下圖即睇😎😎

中藥店活化成特色cafe@大和堂咖啡店

擁有86年歷史的「大和堂蔘茸藥行」活化後成為中西交融的特色咖啡店！大和堂內保留不少中醫館的裝潢，包括舊式鐵閘、藥行的百字櫃、「大和堂」牌匾等，最適合打卡影相！有兩款特色創意美食必食！按下圖即睇😋😋

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