台灣YouTuber兼成吉思汗健身俱樂部「館長」陳之漢，今日（28日）凌晨在健身房外遭人槍擊，他手腳中槍，中槍後仍有意識，更讓助理直播搶救情形，其後被送院搶救。

「館長」一向予人敢做敢言的形象，近年更開設自家品牌，經常在直播中賣廣告，不過亦無阻網民對他的喜愛。《香港01》記者整理「館長」與飲食有關5件事，其中守諾豪派1萬份雞排令人印象深刻！

坐擁900萬粉絲的台灣知名YouTuber館長遭遇槍擊，手腳共中三槍。（「飆捍」FB圖片）

令人意想不到的是，原來大大隻、爆晒肌的「館長」與美食、烹飪好有緣！他曾經開過居酒屋，仲親自下廚。不過他曾揚言要開自家手搖飲品店的計劃就要延遲，按下圖即睇5件事👇👇

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😎😎😎 同場加映：10款兩派fans食物 😎😎😎

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