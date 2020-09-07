759阿信屋「梗有一間喺左近」！即使在疫情下，仍有大批粉絲去阿信屋掃貨，早前一款韓國薄餅更引來搶購風潮。有網民在討論區發帖文討論一人一款759必買零食，《香港01》飲食記者整理13款必買零食，即睇你買開的零食有無上榜！

這款西班牙紙袋裝薯片獲網民大讚薯味最香濃、突出！（網上圖片）

不論返工、在家煲劇時零食都是必備！網民推介13款零食中不少都可以一邊煲劇，一邊食，包括3款高質薯片、CP價極高的牛奶及豆乳，仲有款減肥恩物是女士們必買！按下圖即睇有邊13款零食有份😋😋

+ 8 + 8 + 8

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

🤩🤩🤩 同場加映：卡樂B、lay's以外 網民推介15款759阿信屋零食 必買濃湯粟米球 🤩🤩🤩

759阿信屋的零食CP值高，網民推介的零食又點會得咁少！記者整理15款必買零食，包括人手一包的濃湯粟米球、半個果肉的白桃味啫喱等。仲有一款薯片又平又多口味，按下圖即睇🤩🤩

想知中有邊款一定要買，立即點擊內文👉👉卡樂B、lay's以外 網民推介15款759阿信屋零食 必買濃湯粟米球