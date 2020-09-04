區區都有一間出名食店！網絡作家葉朗程在個人facebook專頁發文，分享日前入元朗勝利牛丸食飯的經歷，帖文獲得逾1,500個讚，原來不少區外人對元朗美食都有既定印象。《香港01》旅遊飲食編輯部精選18區代表食店，包括元朗區代表B仔、沙田區代表強記雞粥、華輝小食手撕雞腸粉、大埔必食三哥炸髀！

香港各區美食當然不只得咁少？以上18區代表名物與食店，必有遺漏，歡迎你留言分享你心水食店，或者可以投稿至travel@hk01.com與我們分享。😍😍

元朗勝利牛丸都是區內代表食店！（ig@ tiffanyhsk）

香港18區區區都有美食，《香港01》旅遊飲食編輯部精選18區各區代表食店，元朗區有佳記甜品（B仔涼粉）、勝利牛丸等； 大埔名物就有華輝小食的手撕雞腸粉、荃灣有大排長龍的老闆娘雲南米線。想知你居住的地區最有代表的食店係咩？按下圖即睇18區各區名物😍😍

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😆😆 同場加映：小學雞10條經典食物IQ題 拉登最想炸咩薯？食完咩之後會講大話？ 😆😆

作為8、90後年輕人，講起小學雞IQ題目，你又識得幾多條呢？記者整理10條經典食物IQ題，明明好多條都聽過，答案在口唇邊，但總是想不起來！唔緊要，叫多幾個朋友一齊玩、笑吓喇！按下圖即睇10題IQ題你又識幾多😆😆

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