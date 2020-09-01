無綫全新旅遊節目《蒲世界》首集由旅遊達人周奕瑋（Jarvis）帶隊玩盡日本四國，昨晚（31日）播出的第一集就去四國香川縣高松市、岡山玩樂，包括食牛油烏冬、體驗DIY牛仔布袋、坐麵包超人火車等。即睇第一集仲介紹甚了麼行程！

【1】必食牛油烏冬@「手打ち十段うどんバカ」烏冬店

第一站Jarvis帶大家去香川縣食烏冬，以為平平無奇？原來是非常特別的牛油烏冬！這間烏冬店是人氣烏冬食店，店內的屋頂位置掛滿名人簽名版，都是一大特色！按下圖即睇招牌烏冬有幾正👇👇

手打ち十段うどんバカ 地址：香川県高松市多賀町1-6-7 電話：087-862-4705

【2】海邊舊倉庫變身文青空間@北浜alley

高松北部的北濱町有一個文青藝術空間，睇落去以為是倉庫，裏面有咖啡店書店、藝術展覽空間等。其中咖啡店umie以原木色做主調，除了咖啡，仲有書籍、藝文小物、相片集等，整個空間都非常寫意！有個位置好多人爭住坐？按下圖即睇☕☕

北浜alley 地址：香川縣高松市北浜町4-14 電話：+81 87-834-4335

【3】挑戰1368級樓梯求幸福@金刀比羅宮

第三站來到琴電琴平的金刀比羅宮，不過想前往神社總社，就要成功挑戰長達1,368級的樓梯 行完1,368級樓梯就到達最高的奧社！Jarvis行了100級左右就話開始累，體力差的朋友要留意。如果想得到幸福，有樣野一定要買！按下圖即睇👇👇

金刀比羅宮 地址：香川縣仲多度郡琴平町892-1 開放時間：全年無休，博物館設施為8:30至17:00 (最後入館時間為16:30)

【4】超可愛麵包超人造型火車@麵包超人列車

坐麵包超人列車、食麵包超人便當你試過未？由高松開往岡山的麵包超人火車，列車有兩卡，車廂內佈滿麵包超人卡通人物。其中一列是觀光車廂，沒有玻璃，所以可以吹住海風睇風景。想知車廂、列車便當有幾可愛，按下圖即睇😍😍

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瀬戸大橋アンパンマントロッコ（瀨戶大橋麵包超人火車） 官網：https://shikoku-railwaytrip.com/pdf/anpanman_tw.pdf?20200713

【5】體驗DIY牛仔布袋@兒島牛仔褲街

下一站來到岡山兒島，這裏最出名是牛仔褲，仲有一條牛仔褲街！長約400米的牛仔褲街，起碼有30間同牛仔褲有關的店鋪，例如咖啡店。有些舖頭仲有體驗工作坊，遊客可以自行DIY漂染衫褲、筆袋、手袋等！按下圖即睇有幾好玩🤩🤩

Big John兒島本店 地址：岡山縣倉敷市兒島味野2-2-43 官網：https://bigjohn.co.jp/

【6】必去人氣咖啡店@SALON DE DENIM

這間人氣咖啡店是Jarvis去兒島的最大目的。原來最吸引的不是咖啡，而是一個個牛仔布袋！深藍色的牛仔布袋由外表看不出是甚麼，不過就可以循環再用！按下圖即睇究竟是甚麼👇👇

SALON DE DENIM 地址：岡山縣倉敷市兒島味野1丁目12-16

【7】體驗著牛仔布和服遊船河@倉敷美觀地區

第五站就去到倉敷美觀地區，感受一下「日本第一水街」。沿岸有少500多間有300年歷史的建築，仲有好多歷史文化古蹟、特色小店！想試下著牛仔布和服仲可以租借！著住和服坐小船遊船河你又試過未呢？按下圖即睇👇👇

倉敷美觀地區 地址：岡山縣倉敷市本町 前往方法：JR倉敷站南口步行約15分鐘

【8】歎人氣甜品芭菲@パーラー果物小町

最後一站要食返個甜品醫肚！港女打卡必去的甜品店，招牌一定是時令水果芭菲，表面有無花果、青提、白桃等水果，仲有水果班戟，全部都是打卡必點！按下圖即睇芭菲有幾大杯🍑🍑

パーラー果物小町 地址：岡山縣倉敷市中央1丁目4-22 電話：+81 86-425-7733

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近年獨遊非常盛行，因為自己一個人旅遊較自由自在，想去哪裏就去，想吃甚麼就吃，不會與朋友發生爭執！記者都喜歡一個人旅行，因為計劃行程時不用照顧其他人的需要，自己隨心而行。不過獨遊要更加小心人身安全！疫情後個個都想去旅行！不妨bookmark定一下10個安全貼士🔮🔮

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