熱數飲食界9大亞視傳奇　榮華包裝老土　網民嘲Pizza-BOX仲未執？

「亞視永恆」雖然最終敵不過熄燈的命運，但她的「永恆精神」真的令不少人記住，近日就有網民問「榮華算唔算月餅界嘅亞視？」飲食界確有不少留著「亞視永恆」精神的傳奇，本文整理網民熱數的9大傳奇，引起大家共鳴。

亞視曾經多次傳執笠，但最後都因不同原因而「翻生」。雖然最後因不獲發免費電視牌照而熄燈，之後卻轉戰OTT網絡電視經營著，「亞視永恆」的精神絕對是香港的傳奇。

榮華月餅居然與「亞視永恆」拉上關係？（資料圖片）

事實上，飲食界亦有不少品牌傳承這份「精神」。有網民在網上撰文問「榮華算唔算月餅界嘅亞視？」他對榮華月餅的評論一針見血：「曾經創新，但不思進取，早被對手追過。」本文整理網民熱數了9大媲美亞視的品牌，點擊圖片睇睇有沒有你心目中的品牌 👇👇

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