丹麥藍罐曲奇向來受港人歡迎，有網民更加在facebook專頁發文，討論大家最愛食哪一款曲奇，引來網民熱烈討論，更有逾2,100個讚好。《香港01》飲食記者訪問曲奇餅達人兼榮光曲奇創辦人James Cheng，究竟藍罐曲奇為何這麼有人氣！

原來不少網民對藍罐曲奇的圓形曲奇情有獨鍾！（資料圖片）

早前有網民在facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」發圖文，詢問網民喜歡食哪一款藍罐曲奇，不少網民都留言表示喜歡食圓形、扭紋兩款曲奇。究竟點解大家最愛這兩款曲奇？

就著藍罐曲奇的人氣秘密，記者以電話形式訪問曲奇餅達人James Cheng，James分享本人最喜歡的兩款曲奇，又拆解藍罐曲奇的4個人氣秘密，最後更教大家如何分辨4種類型的曲奇餅，包括港式、英式、美式及丹麥式曲奇！美式曲奇、英式曲奇兩者有甚麼分別？按下圖即睇曲奇餅達人詳細分析👇👇👇

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食蛋撻要先食燉蛋？有網民分享獨特食法，記者整理13種網民自創的另類食法，有些更是懶人食法，包括用薯條點新地雪糕、福字麵要捏碎先食，甚至原個啪。按下圖即睇13種網民分享獨特食法👇👇

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