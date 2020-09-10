食蛋撻先食燉蛋後，留低牛油撻皮最後先食？原來不少人對各種食物都有另類的食法！《香港01》飲食記者整理15個旁人難以理解的另類食法，包括蛋撻先食燉蛋後食蛋撻皮、福字麵要捏碎食再撈調味粉，即睇下文仲有邊種食物另類食法！

有網民分享食蛋撻的另類食法，用匙羹先食燉蛋，留返蛋撻皮最後先食！（Facebook群組「飲飲食食」截圖）

有網民在Facebook群組「飲飲食食」分享蛋撻的另類食法，並上載一張蛋撻圖片，圖中的蛋撻只剩下蛋撻皮，燉蛋的部分已經食晒！該網民指自己用匙羹食晒燉蛋先，然後再食蛋撻皮，帖文引來不少網民的共鳴！

記者熱數網民13種另類食法，例如薯條唔點茄汁，反而點新地雪糕，感受冰火兩重天的感覺！想知仲有邊種創意另類食法，按下圖即睇😎😎

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除了另類食法之外，不少食物更分為兩派支持者，例如酥皮蛋撻同牛油皮蛋撻向來都有兩派粉絲，雞蛋仔、格仔餅更形成兩派之爭，有雞蛋仔支持者仲話格仔餅只是食砂糖、花生醬及煉奶，根本不是食格仔餅底！按下圖即睇有邊種食物有兩派支持者👇👇

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