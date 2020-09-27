外賣優惠︱在家抗疫打邊爐抵過堂食　3間外賣火鍋店推介自取8折

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新冠肺炎疫情持續，雖然限聚令稍有放鬆，但市民外出用膳亦需要格外小心，非必要時在家抗疫也可以吃到外賣美食，甚至比堂食更抵，更方便！今次就為大家嚴選3間必吃火鍋店推介，安坐家中都可以與親友一起吃到豐富的火鍋！

（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

安坐家中都可以與親友一起吃到豐富的火鍋！（十下火鍋）

香港人最愛吃火鍋，但因為疫情的關係，自己到處外出搜羅配料又怕麻煩，大家也許抑壓著一份想吃火鍋的心。不用怕，外賣火鍋可以「一解千愁」，部分火鍋店推出外賣自取優惠，甚至更可以送貨上門，讓你足不出戶都能享受到美味的火鍋！今次嚴選出3問高質抵食的火鍋店外賣，包括：十下火鍋、馬祖台灣養生湯麵館和火鍋撚。

▼▼▼按下圖看3間高質火鍋店推介▼▼▼

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想吃火鍋又怎能少得一個電煮鍋呢？不用煤氣和電磁爐，快速傳熱，且清洗方便，亦可以鴛鴦分隔兩份湯底，煲湯、日式壽喜燒、韓式部隊鍋都沒問題！

▼▼▼按下圖看性價比電煮鍋推介▼▼▼

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/09/27)

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