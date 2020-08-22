在家抗疫5間必食外賣 台式火鍋/雞煲/Tea Set人均$145起 直送上門

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香港7月爆發第三波新冠肺炎，不少公司宣佈在家工作，食肆晚上亦一律禁堂食，香港人唯有再次回復在家抗疫的生活模式，一日三餐在家解決，不過日煮夜煮難免會有煮到厭、煮到累的時候，更開始想念街外各式各樣的美食。假如偶然想偷偷懶，叫方便快捷外賣就最適合不過了，但一般的外賣來來去去都是薄餅、炸雞、粉麵飯，假如吃到悶，又想搞搞新意思，市面上還有什麼特別的選擇呢？

疫情一直反反覆覆，不少食肆在禁堂食令下也要轉營推出外賣優惠，除了一般在外賣App點到的美食，近日就連港式雞煲、中式火鍋、台式火鍋、日韓烤肉，甚至英式下午茶都相繼加入外賣戰團，只要於網站下單後美食即直送上門，讓大家足不出戶也可嘆盡各種美食！

1.無激素健康雞煲套餐

香港人向來有鋪「雞煲癮」，想在家自製雞煲雖然看似簡單，但其實易學難精，尤其是整道菜的靈魂——雞煲醬，似乎總是沒街外餐廳調得香辣惹味。想一解雞煲癮，那就不能不試外賣雞煲！

無激素健康雞煲套餐主打無添加激素雞，嚴選多款健康配料，再以保溫袋包裝妥當，讓大家輕鬆在家嘆雞煲。雞煲共有4款口味可選，包括不辣、香辣、花膠及香辣花膠，而套餐則分為2-3人、4-5人及6-8人份量，除了有無添加激素雞，更連同多款火鍋配料，包括美國特級肥牛火鍋片、西班牙杜洛克火鍋腩肉薄切、各式丸類、炸魚皮、蔬菜盤、烏冬、自家製火鍋沾醬等，視乎份量而有所增減。一個價錢已經歎到一煲兩食，又不用自己備料切菜，絕對一舉兩得。

無激素健康雞煲套餐還可另外加配的Recolte日式電熱鍋，款式更是限定版的人氣櫻花粉紅色，連同連燒烤盤、平煎盤，即使不懂烹調，只要運用不同的盤，就可以輕鬆做出各式不同料理！

2.真秘鍋高質精緻火鍋套餐

香港人一年四季都熱愛「打邊爐」，外賣美食又怎能少得了火鍋？火鍋雖然做法簡單，但由炮製湯底，到買菜備料，然後洗菜切菜，每一步都既瑣碎又繁複，想吃火鍋又怕麻煩，點外賣套餐就可以免去以上的煩惱了。

真秘鍋主打粵式火鍋，以自家餚製的足料湯式為名。套餐分為二人份量、四人份量及六人份量，鍋底可由山珍百菌（鮮菇湯）、楚香麻辣（大中小辣）、三味西湖（藥膳魚湯）、玫瑰香妃（花膠雞湯）、白雪玄鳳（桃膠鳥雞湯）、金口玉言（人蔘雞湯）六選一，亦可加$88升級湯底至九五之尊（招牌龍蝦湯）。而可選的火鍋配料亦多達40款之多，包括手切牛肉、頂級牛小排、黑豚肉、小羔羊肉片、自家手打丸、手工秘餃、即炸嚮鈴及各式粉麵主食等。隨餐附送多款火鍋調味料及醬料，讓大家安坐家中都可以享用到高質精緻火鍋。

3.台式麻辣養生火鍋外賣套餐

疫情關係未能外遊，相信有很多喜歡台灣的人都非常想念台灣的味道，與其重看照片懷念當地，倒不如訂購一些台灣直送的美食一止旅行癮！

除了夜市小吃，台式火鍋都是不少人的心頭好。KKday近日推出台灣直送外賣套餐，份量分為2-3人份量、3-4人份量及5-6人份量，鍋底可由4款台式4選1，包括台式招牌臭臭鍋、 酸菜白肉鍋、台式麻辣鍋及養生白湯鍋，連同多款台灣配料，如台灣純鴨血、米血糕、大阪麻薯燒、花枝漿、飛魚卵魚蛋、台灣麵攤寬粉絲、美國肥牛片・西班牙黑豚豬梅片等等，隨餐附送火鍋沾醬，由台灣急凍直送香港，保證原汁原味，足不出戶都可以食到台灣的味道！

4.藍帶餅師主理 三層英式下午茶套餐

疫情當前，除了公眾地方有風險，就連酒店室內都是高危地點，假如想與閨蜜知己齊齊嘆下午茶，打卡影靚相，近日就有不少餅推出下午茶外賣，大家不妨考慮一下在家自製英式high tea！

AW 甜品提供的英式下午茶套餐由藍帶廚藝學院畢業的廚師主理，餐內包含4款甜點、4款鹹點，包括開心果Eclair、新鮮水果撻、抹茶吉士泡芙、Tiramisu杯、鮮蟹肉穀物三文治卷、法式迷你蛋批 、白汁海鮮撻及大蝦咯嗲，再配上英式鬆餅、果醬、鮮忌廉及茶包，最後還有隨餐附送的下午茶三層架，如同將酒店級的英式下午茶帶回家！

5.DK Cuppa Tea 主題下午茶

除了AW 甜品外，位於上環的DK Cuppa Tea 同樣主打直送到家的下午茶外套餐，每個套餐內都提供輕食、甜點、有機茶及咖啡。最特別之處在於有三個特色主題，包括「飄雪樂園」、「悠閑滋味」及「英式閒情」可供選擇。

其中「飄雪樂園」更把女生最愛夢幻的Tiffany Blue及木馬結合，既精緻又吸引眼球，想打卡的女生們絕對不容錯過！

以上的外賣套餐可於KKday網站及應用程式購買，一鍵下單、直送上門，注意上述價錢並未包含運費。另外提提大家，假如閣下是新用戶，使用應用程式訂購，輸入優惠碼【APP15】可額外再減$15！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/22)

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