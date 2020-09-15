Bagel（貝果）近年大行其道，不論是網店，還是實體店的bagel都大受港人歡迎，特別適合關注健康、鍾意打卡的人士！《香港01》飲食記者整理全港5間高質bagel，包括中環名店R&R Bagels、九龍灣小店Lungo、西營盤Hashtag Coffee、觀塘Lungo，及中環Bagels Alley。

【1】觀塘隱世精品咖啡小店@29 Coffee

29 Coffee位置較隱秘，裝潢以純白色為主調，店外有一張長形吧枱，提供數個座位，可以坐在外面影相打卡！29 Coffee主打各款bagel及咖啡，價錢約$50至$70，已包一杯咖啡，非常抵食！按下圖即睇邊款bagel最受歡迎😋😋

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29 Coffee 地址：牛頭角大業街29號地下D舖 電話：6898 8685（只限whatsApp）

【2】超人氣正宗猶太bagel專門店@R&R Bagels

可能是中環最好食的bagel！這間Bagel專門店主打口感紮實的bagel，最受歡迎的是煙三文魚bagel，外皮香脆裏面煙韌，帶點嚼勁，但並非坊間好乾、好硬身的bagel！有8款口味的bagel可以自由揀！按下圖即睇各款人氣bagel及配料👇👇

R&R Bagels 地址：中環利源西街28號地舖 電話：2178 5168

【3】九龍灣隱世自家製bagel小店@Lungo

隱藏在九龍灣商廈附近的小店，主打自家製bagel及咖啡，至少有8種口味可以揀。Bagel烘得香脆入面煙韌，最重要是不會太過乾。店鋪的裝潢以木色為主，感覺柔和又簡約，適合休閒地歎咖啡。午餐時段最抵食！按下圖即睇lunch set有幾抵食👇👇

Lungo 地址：九龍灣宏冠道6號鴻力工業中心B座地下B3B號舖 電話：2581 3118

【4】西營盤高質咖啡店@ #Coffee（Hashtag Coffee）

咖啡控一定要去的cafe！老闆曾獲紐約拉花世界賽的Coffee Fest Latte Art World Championship中第二名，因此來這裏一定要歎杯拉花咖啡。除了牛角包，烘過的bagel都是必試之選，外脆內煙韌。想知咖啡拉花有幾特別？按下圖即睇咖啡拉花、人氣bagel口味👇👇

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#Coffee（Hashtag Coffee） 地址：西環西營盤高街99號B地下 電話：2896 6683

【5】中環巷弄中隱世bagel@Bagels Alley

這間中環的Bagel專門店主打健康手工貝果，標榜無油低糖、無防腐劑，招牌煙燻牛肉bagel非常足料，有芝士、番茄、酸瓜、黃芥末等，口感清新，厚切牛肉不會太韌。最重要是仲有6款bagel口味可以揀！按下圖即睇按下圖即睇😍😍

Bagels Alley 地址：中環租庇利街1號喜訊大廈地下A1號舖 電話：9793 8401

😍😍 同場加映：屯門一日遊5大好去處 打卡屯門徑彩虹欄杆、隱世藝術空間歎咖啡 😍😍

疫情結束後，大家不妨行簡單的行山徑，呼吸一下新鮮空氣！屯門有一條彩虹欄杆非常受歡迎，路程短途簡單，最適合新手行！記者規劃屯門一日遊，包括藍地水塘、兩間高質食店，仲有一個文青必去的展覽地點！

🌈打卡熱點影長腿照@屯門徑彩虹欄杆

距離屯門市中心只有10分鐘路程的屯門徑，大部分路段都是石屎地及多段樓梯，對行山新手來說算簡單易行，最快3個小時就行得完。沿著屯門徑方向前行，好快就見到一條七彩繽紛的彩虹欄杆，連女神曾淑雅都有去打卡！按下圖即睇行山路線、行山貼士😎😎

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