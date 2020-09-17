ViuTV節目《踢館》由瑞士籍星級廚師Jacques Kagi帶領一班素人廚師去不同餐廳踢館，與餐廳廚師進行招牌菜對決。《香港01》飲食記者整理節目中5間中菜廳，其中麥奀雲吞麵世家、生記飯店、益新美食館都獲得米芝蓮推介！

【1】英式紳士風fusion酒吧中菜館@Foxglove

飲住cocktail歎中菜？這間酒吧中菜館裝潢以外國火車包廂為主題，充滿6、70年代懷舊風情，菜式打破傳統，主打中西fusion菜，招牌菜有一口陳醋腩肉、香蔥和牛炒飯、羊肚菌水中花等。網民話以為自己進入電影《皇家特工》世界！按下圖即睇中菜館環境、招牌菜😎😎

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Foxglove 地址：中環都爹利街6號印刷行2樓 電話：2116 8949

【2】逾50年歷史港式雲吞老字號@ 麥奀雲吞麵世家

港式雲吞麵老字號必定有它上榜！招牌菜鮮蝦雲吞，大大粒好足料，雲吞皮薄餡靚，仲有蝦籽撈麵都是人氣之選。餐廳的裝潢簡單樸素，餐具繼續使用懷舊藍白色碗碟，散發濃濃的懷舊港風。按下圖即睇各款招牌菜👇👇

麥奀雲吞麵世家 地址：佐敦白嘉士街55號地舖 電話：2302 0908

【3】人氣地道港式大牌檔@增煇藝廚

深水埗鑊氣大牌檔增煇藝廚，曾獲米芝蓮車胎人美食推介，主打各款中式鑊氣小炒，招牌菜有鬼馬油炸鬼、缽仔焗魚腸、脆皮炸大腸等，適合與大班好友一起gathering。按下圖即睇招牌菜有幾正👇👇

增煇藝廚 地址：深水埗石硤尾街31-33號地舖 電話：2778 8103

【4】40年歷史灣仔老字號粵菜@生記飯店

灣仔生記飯店已有40年歷史，最出名做傳統粵菜、小炒及海鮮，不少網民推介古法鹽焗雞、泥鯭粥，入口鮮甜的泥鯭粥更加是限量供應美食。想知甜品有邊一款港式懷舊糕點？按下圖即睇😚😚

生記飯店 地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓 電話：2575 2239/2575 2236

【5】60年歷史懷舊粵菜@益新美食館

近60年歷史的益新美食館 ，曾獲「米芝蓮車胎人美食推介」，主打懷舊粵菜，包括西檸雞、琵琶鴨、鳳凰焗魚腸等舊式粵菜，吸引不少外國遊客。其中鳳凰焗魚腸採用傳統缽仔做法，非常有懷舊風味！傳統缽仔焗魚腸好少見！按下圖即睇益新美食館美食👇👇

益新美食館 地址：灣仔軒尼斯道48-62號上海實業大廈地下及地庫 電話：2834 9963

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無錢節目《這麼遠，那麼近》中，金句王方東昇繼續大爆爛gag金句，記者整理7至10集的金句，當中迪拜篇的金句最爆笑。去車展還是去奢展？甚麼是N無遇上土豪？按下圖即睇🤣🤣🤣

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