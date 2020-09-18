即將大結局的無綫劇集《反黑路人甲》，女主角之一的湯怡（Kathy）憑此劇人氣急升，日前連同男主角王浩信一齊學咖啡拉花，原來是一間風格盞鬼的東南亞餐廳！《香港01》飲食記者精選荔枝角3間特色主題餐廳，包括日式居酒屋鵜舞UMAI、荔園﹒流金歲月、SuperGirls成員有份開設的東南亞餐廳圍威喂。

湯怡邀請王浩信一齊拍片學沖咖啡拉花。（影片截圖）

【1】全港首創「打小人」東南亞菜@圍威喂

餐廳都有得「打小人」！湯怡、王浩信去的正是這間盞鬼風東南亞餐廳。餐廳由SuperGirls成員Yanny有份開設，每逢一個特定日子仲有專人幫手「打小人」。招牌菜無骨海南雞飯、香葉炒肉碎太陽蛋飯一定要試！想知幾時先可以打小人、有咩打卡位？？按下圖即睇😂😂

圍威喂 地址：荔枝角青山道495號誠信中心地下1號舖 電話：2350 6238

【2】傳統風日式居酒屋@鵜舞 UMAI

一秒回到日本！這間日本居酒屋裝潢上落足心機，包括使用傳統日式大紅燈籠、掛上裝飾用的暖簾(のれん)、酒瓶形小燈泡，加上大量原木色系的裝潢。想知招牌菜是甚麼？哪裏是打卡位？按下圖即睇🤩🤩

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鵜舞 UMAI 地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期地下2號舖 電話：2743 8011

【3】童年回憶荔園主題粵菜@荔園 流金歲月

荔園回來了？荔園主題打卡餐廳主打點心、中式小菜，裝潢方別出心裁，保留昔日荔園的遊樂設施、打卡影相位，包括經典咖啡杯、過山飛龍等，又融入霓虹燈牌等潮流元素！按下圖即睇多個打卡位、美食推介😝😝

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荔園﹒流金歲月 地址：荔枝角長順街15號D2 Place 二期2樓211-216鋪 電話：3619 1128

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😍😍 同場加映：全港5間高質bagel Lungo三文魚貝果$45超煙韌 中環R&R外皮香脆 😍😍

近年bagel成為潮流大熱食物，不少人都搜尋網店高質bagel，其實市面不少咖啡店都有bagel賣。記者精選5間高質bagel，包括兩間隱世貝果小店、中環一間人氣正宗bagel專門店。其中一間50蚊仲有一杯咖啡超級抵食！

九龍灣隱世自家製bagel小店@Lungo

九龍灣商廈附近的小店，主打自家製bagel及咖啡，至少有8種口味可以揀。Bagel烘得香脆入面煙韌，最重要是不會太過乾。店鋪的裝潢以木色為主，感覺柔和又簡約，適合休閒地歎咖啡。午餐時段最抵食！按下圖即睇lunch set有幾抵食👇👇

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