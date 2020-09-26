一年容易又中秋！中秋節又就快到，又到了一家人一起玩燈籠的日子！《香港01》食玩買記者整理市面上15款最受歡迎的燈籠款式，包括深受小朋友喜愛的卡通人物角落生物，傳統紙製燈籠同樣有人氣，今年更有新款跑出！

元朗大橋街市的燈籠街專賣傳統手造燈籠，傳統兔仔燈籠繼續大熱！（許慧恩攝）

中秋節點少得玩燈籠！記者走訪元朗大橋街市「燈籠街」、深水埗著名的「玩具街」，發現傳統燈籠依然有不少支持者，不過卡通電子燈籠仍然深受小朋友歡迎，尤其今年的投影燈籠，有音樂、有畫面，非常可愛。至於卡通人物角色，則以角落生物最搶手！按下圖看記者實試投影效果，以及市面上受歡迎款式👇👇

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相信8、90後對許留山、優之良品都不會陌生！疫情底下，有網民討論香港有哪些「唔知點解生存到的店」，其中不少都是港人集體回憶中的一部分！有間曾是拉麵王者！按下圖即睇

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