愛回家1000集｜盤點劇中7大騎呢美食　菠蘿包有菠蘿　月餅用腳整

食玩買
撰文：
最後更新日期：

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》終於播出超過1000集，有望超越《真情》！《愛回家》中出現過不少創意、騎呢食物，包括菠蘿夾心菠蘿包、速熊月餅、無骨鳳爪、真.絲襪奶茶！

大家仲記唔記得根叔的速熊月餅，同埋佳叔的初戀月餅？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

每晚8時準時播出的《愛回家》向來是皇牌熱播劇，早前終於播出1000集，有望超越長壽處境劇《真情》的1128集！記者精選《愛回家》中7大騎呢、創意食物，其中「速熊月餅」簡直是經典中的經典！初戀冰室老闆佳叔叔的自創美食非常驚嚇！按下圖即睇仲有咩奇怪食物🙈🙈

+12
+12
+12

想知更多有助放鬆心情嘅香港好去處，例如離島、沙灘、單車、郊遊路線，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉香港好去處｜假日郊遊、離島放空、單車路線、食玩打卡｜不斷更新

😎😎 同場加映： 熱數9間愈做愈頹商店　優之良品仲未執？尖沙咀CD店清貨貼足7年 😎😎

肺炎疫情持續大半年，零售及飲食業的生意大受影響，不過有些看起來人流超少的店鋪依然屹立不倒！例如童年回憶的優之良品、芒果甜品撐起半邊天的許留山等！其中一間被稱為「尖沙咀鄭秀文」的店鋪聲稱結業多年，原來仲未執！按下圖即睇👇👇

+2
+2
+2

想知仲有邊間店鋪有份，立即點擊內文👉👉熱數9間愈做愈頹商店　優之良品仲未執？尖沙咀CD店清貨貼足7年

袁偉豪加拿大求婚成功　盤點8個明星求婚景點　拉斯維加斯受歡迎
湯怡王浩信學拉花　荔枝角3間特色餐廳　東南亞餐廳有得打小人？
ViuTV《踢館》歎5間高質中菜　米芝蓮麥奀雲吞麵、益新懷舊粵菜
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。