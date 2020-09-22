無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》終於播出超過1000集，有望超越《真情》！《愛回家》中出現過不少創意、騎呢食物，包括菠蘿夾心菠蘿包、速熊月餅、無骨鳳爪、真.絲襪奶茶！

大家仲記唔記得根叔的速熊月餅，同埋佳叔的初戀月餅？（《愛．回家之開心速遞》截圖）

每晚8時準時播出的《愛回家》向來是皇牌熱播劇，早前終於播出1000集，有望超越長壽處境劇《真情》的1128集！記者精選《愛回家》中7大騎呢、創意食物，其中「速熊月餅」簡直是經典中的經典！初戀冰室老闆佳叔叔的自創美食非常驚嚇！按下圖即睇仲有咩奇怪食物🙈🙈

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肺炎疫情持續大半年，零售及飲食業的生意大受影響，不過有些看起來人流超少的店鋪依然屹立不倒！例如童年回憶的優之良品、芒果甜品撐起半邊天的許留山等！其中一間被稱為「尖沙咀鄭秀文」的店鋪聲稱結業多年，原來仲未執！按下圖即睇👇👇

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