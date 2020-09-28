Hotel Icon維港薈推出最新主題「唯港薈 X 維記牛奶自助餐」，但有不少網民都高呼不理解！原來是因爲與港人喜愛吃自助餐、放題的原因相違背！一起看看有甚麽原因令大家如此熱愛放題！

近年放題、自助餐等等都深受歡迎，只要付上一個價錢，就可以任食多款美食，當中不乏生蠔、蟹、海鮮等貴價食物！當中Hotel Icon餐廳The Market的自助餐一直都很受一眾Buffet Lovers，不過最新推出的維記主題自助餐竟然在Facebook上得到不少負面意見！

網民就指，付上每位數百元的價錢，主題竟然是維記牛奶系列，與以前的海鮮主題、Häagen-Dazs主題比較，覺得價格上不划算，性價比極低。大家有這個想法，其實源於大家熱愛自助餐的動機，最近在討論區上有網民討厭港人愛吃Buffet和放題的原因，看看這些原因是不是你心聲！

👇👇👇港人熱愛自助餐的原因👇👇👇

連登網民除了講自己喜愛Buffet的原因，也透露只要計計數，就可以輕易吃到回本：「例如食蠔，Buffet食10隻可能=buffet個價」、「例如羊架咁，食過有餐廳晚市羊架餐3件發育不良羊架，盛惠$238。五六條骨的BBQ豬肋排又盛惠$198，$400食落差過放題、自助餐。」

不過每個人鍾意食Buffet 原因都不同，記者就喜歡在自助餐品嘗平時不常有機會試的特別菜式，Hotel Icon 以牛奶入饌變奏出多款不同的熱葷和甜品，相當有心思！👇👇👇點擊睇埋Hotel Icon維記牛奶主題有咩食👇👇👇

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😱😱😱 同場加映：魚肉燒賣10件共鳴事 網民教蒸燒賣秘訣 豉油以外加乜最好食？😱😱😱

香港的街頭小食種類何其多，有人對魚肉燒賣情有獨鍾。雖然有人表示魚肉燒賣是全粉頭，根本不懂欣賞，但有連登網民就魚肉燒賣展開了熱烈討論，更指豉油加辣油最好食，當中的10件事相信能引起大家的共鳴。

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