童年回憶經典巨星雪條2.0回歸！阿波羅即將推出「Super Star」雪條，外形與當年人手一條的巨星雪條非常相似，不過底層就由西瓜冰變成士多啤梨雪糕。《香港01》飲食記者精選25款懷舊雪條、雪糕，包括聰明豆麥旋風、雀巢檸檬茶雪條 、牛奶樂、紅豆樂、大腳板、Viennetta千層雪糕等！

阿波羅即將推出「Super Star」雪條，預計本週末就有得賣，今次的巨星雪條包裝以紅白藍做主題，分為家庭裝及單支裝。家庭裝在百佳及惠康超級市場發售，單支裝則在阿波羅雪糕店發售。

巨星雪條、檸檬茶雪條、千層雪糕，你有無印象呢？平時行超市，有無發現部分小時候常見的雪糕雪條已經消失，例如底部有玩具的雀巢奇趣杯、大腳板雪條、牛奶樂等。按下圖即睇邊款是網民最想它回歸的雪條🍦👇👇

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😋😋😋 同場加映：讓人懷念的13款香港已停產零食 童年回憶四方果 90後最愛薯蓉杯 😋😋😋

其實不少8、90後的童年回憶零食已經停產，包括大家都愛吃的西方果啫喱、男生最愛的超人魷魚絲、賀年糖果盒內一定會出現的蒙雪麗朱古力！其中一款薯蓉更是下午茶、宵夜神器！按下圖即睇有邊款零食已經消失😢😢