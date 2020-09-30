一連四日的中秋節假期，你會點樣過？往年今日，大家可能返緊鄉下，但今年無法離港去旅行，不妨趁機與親友共聚！《香港01》飲食記者精選全港16間打卡餐廳、cafe，包括摩洛哥、土耳其風酒吧、波希米亞風餐廳、歐洲小鎮純白風，不少更是寵物友善餐廳。

【1】隱世異國風情樓上酒吧@Be Humble

摩洛哥、土耳其風的樓上酒吧，燈光昏暗，整體裝潢、佈置都充滿異國風情，包括彩色圖騰毛毯、彩色馬賽克玻璃燈、復古圖騰窗花、竹製搖籃吊椅，連茶具都是民族風，完全一秒飛到摩洛哥、土耳其！酒吧仍在試業中，想知如何訂位、注意事項及貼士？按下圖即睇😋👇

【2】新開波希米亞風餐廳 @Boholic

無得離開香港，這間波希米亞風讓你一秒感覺飛去度假！店內裝潢以木色系為主，加上大量仙人掌、熱帶植物，仲有一間人龍超長的熱門港女打卡位，藤織的鞦韆、地毯等，度假feel爆燈！想知甚麼時段影相最靚？按下圖即睇📸👇

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Boholic 地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓 電話：2388 3668

【3】3,000呎歐陸小鎮風純白餐廳@Billow

大埔小白鷺湖互動中心近年進行大規模優化，新開一間3,000呎歐陸小鎮風餐廳，外型以純白風搭配木系色調，睇落去有湖邊小屋的感覺。如果想觀賞白鷺湖景色，可以揀坐戶外座位，感覺更加休閒！按下圖即睇環境、美食📸👇

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Billow 地址：大埔大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心地下B號舖 電話：2657 6628

【4】文青必去清新風格木系café@不籽是咖啡

油麻地新開清新風格木系cafe，店外有一兩張木製長凳，綠色植物做裝飾，未入去去已經可以打定卡！店內的裝潢同樣走簡約路線，搭配別緻乾花盆栽，木系座位、餐具等，文青們還等甚麼！按下圖即睇食物有幾特別😋👇

不籽是咖啡 地址：油麻地彌敦道450號文豪閣地下D號舖 電話：從缺

【5】銅鑼灣新開花花主體café@白房子

店內裝修以純白色為主，以花做主題，天花板上面擺滿花草植物，最有特色的是店內一面粉紅色花花牆，用來做背景打卡就最適合！食物方面就有超多芫茜的香蒜意粉、放入食用花的意大利飯，重口味人士必試！哪一款飲品是打卡必點？按下圖即睇😋😋

白房子 地址：銅鑼灣謝斐道508號聯成商業中心15樓1501室 電話：3956 2183

【6】型格黑色咖啡店兼酒吧@Superhooman

黑白主題cafe！西九文化區Hooman默默在天后開分店！型格黑色主題咖啡店兼酒吧Superhooman，全黑色店面本身已是打卡位。朝早是咖啡店，夜晚就化身為酒吧，神秘感直線上升。按下圖即睇咖啡店環境、美食☕👇

Superhooman 地址：天后清風街16號地舖 電話：9181 1193

【7】元朗隱世英倫家品兼咖啡店@Muse Furniture Lab

復古英倫風家具店化身成複合式咖啡店！咖啡店樓高兩層，走型格全黑復古風格，啡色皮革梳化、全黑復古大吊燈、復古英倫風行李箱，全部家具都是店主自用，凸顯店主的個性品味。按下圖即睇環境有幾正📸👇

Muse Furniture Lab 地址：元朗錦田公路八鄉上村5A號屋 電話：6388 8824

【8】旺角唐樓小清新café@90s Lazy

簡約的白色、木系色大自然色調為主，不少綠色植物、乾花、木頭等做裝飾，加上天花板的復古風吊扇更加有情調！午餐最平約$60就有交易，性價比高，不過最受歡迎的竟然是日式鰻魚蛋包飯，不用$80就有大條鰻魚加香滑炒蛋，仲包一杯飲品，以cafe來講超抵食！啤酒松露醬薯條都好受歡迎，按下圖即睇😋😋

90s Lazy 地址：旺角亞皆老街83號先施大廈4樓401號舖 電話：6744 6315

【9】少女心爆發乾花主題café@走過十萬八千里找到你

少女心爆發的乾花主題cafe，成個天花板、牆身都佈滿乾花，每個角落都可以打卡影女神照，仲可以帶埋狗狗入去添！環境靚美食就一定差？NONONO！黑松露薯條、明太子三文魚子貓耳朵都非常推介！想知影女神照的小貼士、邊個位影相最靚？按下圖即睇📸📸

走過十萬八千里找到你 地址：旺角彌敦道575號Ladder Dundas10樓 電話：9889 8055

【10】活化唐樓天台café@蟲二

天台cafe「蟲二」是上環人氣Cafe 3rd Space的分店，所在的大廈前身是唐樓，經過活化後改建成新商場「618 上海街」。店內分為室內和室外座位，自然採光非常舒服。餐廳主打中日式家庭料理，招牌是「一汁三菜」套餐，即是一碗湯及三道菜配白飯，仲有自家製甜品！想知伯爵茶麻糬班戟有幾正？按下圖即睇😋😋

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蟲二 地址：旺角上海街618號頂樓 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【11】海傍文青café歎戚風蛋糕@JOMO

「美食沙漠」將軍澳都有文青cafe！海傍的小清新cafe JOMO一定啱你！Cafe分為露天及室內位置，最重要可以邊睇海景邊歎咖啡，可以瘋狂打卡，啱晒情侶拍拖、閨密相聚。最受歡迎的有各款口味的戚風蛋糕、卷蛋，仲有酸種麵包，按下圖即睇有邊款推介😋😋

JOMO Kitchen & Health Hub 地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸MONTEREY PLACE地下G01號舖 電話：2331 3003

【12】懷舊玩味風唐樓café@Mamaday Studio

Mamaday聽個名已經出充滿玩味！本身已有2間分別位於尖沙咀和銅鑼灣的分店，早前在佐敦再開分店，新店建築活化自一幢具75年歷史的戰前唐樓。店內店外均充滿色彩，既有懷舊「紅白藍」，亦有充滿玩味的牆壁塗鴉，必定秒殺菲林。👇👇👇點圖即睇店內各款特色蛋糕和飲品👇👇👇

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Mamaday Studio 地址：油麻地白加士街105號地舖 電話：6792 2612

【13】復古舊香港情懷唐樓café@老二花廳

走舊香港復古路線的老二花廳，從名字已聞到陣復古味，小店內裏亦如是，從地板階磚、窗花、到各種傢俬和擺設都貫徹懷舊味道，同時加入不少創新元素，如牆上充滿玩味的金正恩大頭公仔塗鴉，整間小店都相當「IGable」！菜式方面有主菜、小食和甜品等選擇，擺盤亦相當精緻，點圖即睇推介打卡位和各款菜式👇👇👇

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老二花廳 地址：旺角山東街80-82號2樓 電話：9862 7303

【14】色彩豐富藝術風café@MUM's NOT HOME 媽不在家

MUM's NOT HOME保留唐樓特有的格仔地板、色彩繽紛的裝飾、綠色植物佈滿四周，看似互不相干，卻又沒有違和感，尤如去了另一個時空。芝士蛋糕是店內的招牌菜，款式每日不同，但款款都跟店內一樣，充滿色彩，名字亦非常可愛和特別，例如「藍人祕蛋」是蝶豆花檸檬芝士蛋糕、「摩天輪蛋」是榴槤芝士蛋糕。👇👇👇點圖睇店內特色設計和各款食品👇👇👇

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MUM's NOT HOME 媽不在家 地址：油麻地上海街302號1樓 電話：9770 5760

【15】文青最愛小清新風café@梔子Zi

梔子Zi門口是大塊玻璃，因此窗邊長枱最適合打卡影長腿照！裝潢方面主要以木質、白色為主，配上乾花做裝飾，風格既簡約又清新文藝！這間cafe的招牌菜是燻牛肉bagel、開心果蛋糕、芝士蘑菇雞翼等，開心果蛋糕最有人氣，仲可以打卡添！邊個位置最啱打卡？按下圖即睇😋😋

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梔子Zi 地址：尖沙咀山林道8號地舖 電話：2778 1628

【16】搞怪創意café必試富士山咖喱飯@鳥語floomfloom

鳥語floomfloom主打創意趣怪造型美食，最為人熟悉的一定是外表吸睛的富士山咖喱飯，藍白色飯砌成金字塔造型，最底下就是黑豚肉咖喱，打卡必食！另外仲有青醬雪糕意粉，外形是一整枝雪糕倒插在一碟意粉上面，超級搞怪！😋😋

鳥語floomfloom 地址：尖沙咀厚福街12-12A號藍馬商業大廈10樓 電話：5425 4733

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