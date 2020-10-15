在IG Shop訂蛋糕隨時中伏？有網民在Facebook分享朋友訂蛋糕的中伏經歷，原本打算開開心心與媽媽慶祝生日，最後卻換來一肚火。《香港01》飲食記者聯絡到發文的網民，列出該IG Shop的4大罪狀，見到蛋糕完全貨不對辦，難怪事主都講了句「我真係好失望」。

網民Candice Bee在Facebook分享朋友訂IG Shop蛋糕的慘痛經歷。網民的朋友為氹快將生日的媽媽開心早已開始準備，搜羅多間IG Shop，最終決定在其中一間訂個有很多花的蛋糕給媽媽。原本打算有靚靚蛋糕慶生，卻換來「甩皮甩骨」的蛋糕，點擊圖片睇網民Candice Bee向記者講述事件經過 👇👇

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用$1000買蛋糕卻換來如此不快的經歷，事主事後在Instagram大吐苦水，並列出IG Shop的4宗罪，更向記者表示準備向消委會投訴，點擊圖片睇IG Shop的4宗罪 👇👇

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事主經歷曝光後，隨即引起網民熱烈討論，甚至就有網民分享自己在同一間IG Shop中伏，亦有不少網民質疑IG Shop宣傳所用的相是偷淘寶其他賣家的圖，並非親自所拍，點擊圖片睇聲稱曾中伏客人分享及其他網民點睇 👇👇

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