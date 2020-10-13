颱風浪卡帶來8號風球，忽然打風留家不知吃什麼好？不如趁天氣轉涼食煲仔飯。最近大快活推出「焦香煲仔飯」，最大賣點是可以連個煲都可以外賣返屋企，引起網民熱烈討論，晚一點落單都已經售罄。 到底它有什麼吸引力？《香港01》飲食記者為大家實試購買原煲煲仔飯，發現用一招埋單$50以下買得到，而且成功刮出大塊飯焦！

大快活最近推出「焦香煲仔飯」，最平$47有交易，除了一般堂食，更可原煲外賣自取回家慢慢歎，隨即引起網民關注。《香港01》飲食記者近日實試了一次，總結出7個貼士。例如外賣自取煲仔飯，只要加$6當按煲，還煲的話就送$6現金優惠卷，如果想再便宜一點，可留意以下這一招，點擊圖片睇慳錢方法及外賣煲仔飯7大貼士 👇👇

+ 12 + 12 + 12

個個都叫煲仔飯，難道個個都想食煲仔飯？食得煲仔飯，都是想食到飯焦，而且想每粒飯都有焦香味，至於這個「焦香煲仔飯」是否合格？點擊圖片睇記者誠實食後感 👇👇

+ 4 + 4 + 4

整體來講，雖然煲仔飯味道普通，但一煲份量超過兩碗飯，而且$50以下就可滿足食煲仔飯的心癮，又不用特地去廟街，性價比算高。不過有飯焦的加持都不是每個人都喜歡，亦有網民教大家回家再加工，點擊圖片睇網民分享 👇👇

最近轉涼，又是時候食下煲仔飯，以往食得太多廟街煲仔飯，想搞搞新意，不妨試試筲箕灣街坊名店紹華小廚。小店主打炭燒煲仔飯，荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式。睇落似芋泥雪糕球的荔茸肉碎煲仔飯，兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！按下圖即睇牛頸脊飯有幾特別😋👇👇

紹華小廚 地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店 電話：8199 8188 營業時間：星期一至日 07:00 - 22:30

🤣🤣🤣 同場加映：氣炸鍋上癮後7大錯覺 個個變身做廚神 阿媽偷懶乜都氣炸 🤣🤣🤣

近期潮流興用氣炸鍋，加上疫情下多人在家工作，真的不少人都買了個氣炸鍋旁身。雖然煲仔飯就不可以氣炸，但這個秋冬又是大家發揮創意氣炸的時候，點擊圖片睇睇有沒有你使用氣炸鍋後的錯覺 👇👇