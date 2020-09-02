滙豐自2017年推出電子錢包PayMe，改變了不少人的用錢習慣，就連大家日常食飯夾錢都快捷不少。不過PayMe信用卡增值限額一直下調，10月1日起更減半至每月最多增值$1000，讓用戶叫苦連天。《香港01》旅遊記者整理PayMe用戶對此會有的9件共鳴事，你有無試過？

PayMe將於10月1日起調整信用卡增值限額，由現時$2000減至$1000。（資料圖片）

PayMe宣布10月1日起下調信用卡增值額至每月最多$1000，隨即引起不少用戶不滿，表示「轉用轉數快好了」。PayMe的新限制不但令大家信用卡儲分增添難度，更是連用PayMe付款都變得不便。正在用PayMe的你，又有沒有對增值額下調有以下共鳴 👇👇

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