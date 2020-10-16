連鎖快餐店麥當勞（Mcdonald's）及肯德基（KFC）屢出優惠吸引食客，近日麥當勞就公布了來年「媽咪會」入會的迎新優惠，最高多達14項禮品，《香港01》飲食頻道記者教你如何攞盡著數！ 另外KFC亦有新食品推出，下文附有9張coupon即show即享優惠，無限任用。 （文章內提及的優惠，以發稿日期為準）

麥當勞2021媽咪會豪送14款禮物

麥當勞恆常會籍有「麥樂會」和「媽咪會」，近日「媽咪會」率先公布2021年的會籍禮物，並開放登記預約入會。來年迎新禮物有14款之多，比上年多4樣，而且相當實用，除一貫也有的免費餐之外，還送沐浴露、消毒濕紙巾、潤膚露等等，$50入會費絕對回本有凸。👇👇👇按圖看如何才能拎盡所有禮品👇👇👇

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肯德基9張無限用優惠券

KFC以往一向有供應燒雞全翼，近日就新推蜜糖燒雞中翼，並且重推經典全碌粟米。另有9張優惠券，包括$1汽水、雪糕買一送一等，出示以下圖片即可享用。👇👇👇按圖看KFC 9張優惠券及使用限期👇👇👇

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💡同場加映：全球票選麥當勞美食TOP 20💡

麥當勞可算是世界的「共同語言」，最近有調查發現魚柳包跌出最好食的麥當勞美食10大，究竟全世界最多人喜愛的款式是哪種？👇👇👇按圖看第10至20位👇👇👇

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