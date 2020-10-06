麥當勞、KFC、Pizza Hut最近都推出大量飲食優惠，加上Mr. Steak全新和牛自助餐低至5折起，最平$162就食到！《香港01》飲食記者整理10大飲食優惠，全部可以在10月用得到！

🥩Mr. Steak全新自助餐5折起

Mr. Steak今個10月推出Buffet à la minute「極尚三大和牛自助餐」，在原有的即開生蠔、冰鎮長腳蟹蟹腳、開邊龍蝦強勁海鮮陣容上加入三大和牛美饌，而且價錢低至5折起，最抵$162就食到，點擊圖片睇優惠時段及各式美食 👇👇

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🍟麥當勞全新23張優惠券

麥當勞的Value Monday 來到第14周，即日起至10月11日有兩款大受歡迎的優惠再度回歸，包括「$1歎大汽水」及「$10歎原味麥炸雞」，點擊圖片睇清所有優惠詳情及條款細則 👇👇

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😋其他8大吸引優惠

其他餐廳還有大量餐飲優惠半價起，點擊圖片睇更多飲食優惠 👇👇

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除了以上大量優惠，當然不少得特別為10月壽星而設的優惠，例如響Hibiki日本燒肉就有4人同行壽星免費。響Hibiki日本燒肉推出9月、10月壽星限定，只要4人同行，其中一位壽星就可免費食到刺身和牛燒肉放題，超抵！點擊圖片睇各時段價錢及訂座小貼士 👇👇

🤩🤩🤩 同場加映：DONKI必買18大食品 焦糖番薯$24夠香甜 資深廚師推薦的魚生是？ 🤩🤩🤩

捕實各個飲食優惠之餘，平時都要食得抵，最值得的DONKI食物是什麼你又知道嗎？一於睇睇日本資深廚師和網民的推介 👇👇