熱狗界的名店齊柏林熱狗店最近頻頻開新店，最新分店於10月15日在藍田匯景開業！歎盡掃街小食不一定要到葵廣，有「九龍東葵廣」之稱的藍田匯景商場最近亦有不少新店進駐，即睇最新藍田掃街指南Top7，跟著美食地圖掃街！

本地熱狗品牌齊柏林熱狗店越做越受歡迎，近年更積極開新分店，最新一間就於10月15日在藍田開業，《香港01》飲食記者亦立即去實試，點擊圖片睇連網民都熱列推介的必食熱狗 👇👇

【1】齊柏林熱狗店藍田店 地址：藍田匯景商場4樓2K號舖（前老虎堂位置） 營業時間：12:00-21:30 電話：52947229

匯景商場一向是小店林立的地方，而且地理優越，與藍田港鐵站B出口和藍田公共運輸交匯處相連，即使在下雨天都是絕佳的掃街地點。身為藍田地膽的記者亦為大家整理去匯景掃街必食的另外6間小店，點擊睇介紹 👇👇

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掃街小食當中，有不少都是以俗稱「下欄嘢」的食材製作而成，但其實這些食材花少一點心機都很難變美食。有幾多「下欄美食」你都吃過？點擊圖片睇睇 👇👇

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