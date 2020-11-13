肺炎疫情持續一年，不少港人都無法離港去旅行，相信你們都會掛住在外國歎美食的日子！不用擔心，香港新開不少民族風餐廳、cafe，包括小清新波希米亞風餐廳、神秘浪漫的摩洛哥、土耳其風樓上酒吧，讓你一秒置身外國！

【1】神秘中東風樓上酒吧餐廳 @Shahrazad Lebanese Dining Lounge & Bar

中環蘇豪區一間樓上酒吧餐廳，主打中東黎巴嫩菜，餐廳裝潢以湖水藍為主，擺設充滿中東神秘風情，例如大量的馬賽克、鏤空設計、民族風編織，連碗碟都有阿拉丁神燈的風格！每逢星期四仲可以欣賞肚皮舞表演！幾乎人人都必點一款傳統美食，按下圖即睇多個打卡位🤩👇👇

Shahrazad Lebanese Dining Lounge & Bar 地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈2樓 電話：2330 0242

【2】土耳其、摩洛哥風樓上酒吧@Be Humble

樓上酒吧走摩洛哥、土耳其風？早上是cafe，夜晚變成酒吧。Be Humble燈光昏暗，裝潢、佈置及擺設都充滿異國風情，包括彩色圖騰毛毯、彩色馬賽克玻璃燈、復古圖騰窗花、竹製搖籃吊椅，連茶具都是民族風，完全一秒飛到摩洛哥、土耳其！想知如何訂位、打卡位推介？按下圖即睇😋👇

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Be Humble 地址：旺角彌敦道594-596號旺角新城18樓 電話：5348 1417

【3】蘭桂坊新開波希米亞風cafe@角落Corner Cafe

中環蘭桂坊有間新開的波希米亞風cafe！餐廳以木色、白色為主調，放上乾花、白色編織擺設，仲有一面最適合女生打卡的白色打卡牆，牆上掛上白色霓虹燈，坐在白色編織鞦韆上打卡，恍如飛到外國度假。cafe仍在試業中！按下圖即睇有咩cafe打卡位👇👇

角落Corner Cafe 地址：中環德己立街23號晉逸蘭桂坊精品酒店2樓 電話：2382 4899

【4】唯美浪漫風波希米亞cafe @Boholic

波希米亞風cafe點止得一間！長沙灣一間波希米亞風讓你一秒飛去度假！店內裝潢以木色系為主，配上大量仙人掌、熱帶植物，仲有一個人龍超長的熱門港女打卡位，藤織的鞦韆、地毯、唯美浪漫風掛飾，配上大量綠色植物，度假feel爆燈！想知甚麼時段影相最靚？按下圖即睇📸👇

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Boholic 地址：長沙灣福華街561號君凱豪庭地舖及1樓 電話：2388 3668

😍😍😍 同場加映：全港16間打卡Cafe大合集 波希米亞風/小清新/花花牆/懷舊玩味 😍😍😍

無得去旅行？不如約閨密去不同風格的cafe打卡，影下相就當自己去了外國！記者精選全港16間風格各異的cafe，包括唯美波希米亞風、文青小清新、花花主題、純白風，仲有懷舊風、盞鬼玩味風型格cafe，總有一間合你心水。有間摩洛哥風酒吧非常適合聚會！按下圖即睇不同風格特色cafe😍😍👇

清新風木系café歎龍蝦烏冬@不籽是咖啡

不籽是咖啡是油麻地清新風木系cafe，店外有一兩張木製長凳，綠色植物做裝飾，未入去已經可以打定卡！店內的裝潢同樣走簡約路線，搭配別緻乾花盆栽，木系座位、餐具等，文青們還等甚麼！按下圖即睇食物有幾特別😋👇

同場加映：大埔Top 6美食 實試粉果佬$10燒賣粉果😍😍😍

最近大埔昌運中心有檔燒賣「粉果佬」成為區內人龍小店，下午時段更大排長龍，非常誇張！原來這一檔燒賣曾於廣福邨開業逾30年，由「燒賣佬」王克參主理，主打即包即蒸手工燒賣及粉果。《香港01》飲食記者實試招牌燒賣及粉果，結果竟然出乎意料！

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除了粉果佬，記者盤點了大埔區十大美食，請到原文搵食 😂👉大埔粉果佬實試$10燒賣粉果 手工粉果夠煙韌 附大埔Top 6美食