大閘蟹季節又到了！不想食大閘蟹放題，要限時內「回本」咁大壓力，愛蟹人士不妨歎一場大閘蟹宴，慢慢品嚐高質大閘蟹兼精緻巧手小菜。《香港01》飲食記者精選N間大閘蟹宴，包括城景國際樂雅軒、東海飲食集團、鴻星集團、麻辣風雲，有間仲推出超抵75折優惠！ （下列價格以發稿日為準，最終價格視乎個別餐廳而定）

【1】75折歎清蒸大閘蟹、蟹粉小籠包@東海飲食集團

東海飲食集團推出黃金蟹盛，包括兩隻重5兩的大閘蟹及多款精緻中菜，如蟹粉小籠包、京滬宋嫂魚羹、煎大花蝦等。逢星期一至四全日大閘蟹餐可享75折優惠，星期五、六、日及公眾假期特定時段都有折扣優惠。按下圖即睇價錢、菜式、幾時有折扣😎👇👇

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東海飲食集團 地址：東海酒家、東海薈、東海薈 · 拉斐特三間分店

【2】$388食兩隻大閘蟹、6道蟹粉菜式@城景國際樂雅軒

城景國際樂雅軒秋冬推出「大閘蟹．蟹粉美饌」，套餐包兩隻重4兩的江蘇產大閘蟹及6道蟹粉菜式，包括花膠蟹肉羹、蟹粉小籠包、豆酥蟹粉比目魚等，非常矜貴。按下圖即睇價錢、預訂時注意事項🦀👇👇

城景國際樂雅軒 地址: 香港九龍窩打老道23號城景國際1樓 (港鐵油麻地站A2出口) 電話：2783 3286 供應期：即日起至2020年11月30日

【3】「2皇1后」大閘蟹加5道巧手小菜@鴻星集團

鴻星集團的大閘蟹宴向來深受歡迎。今年鴻星集團推出「大閘蟹饗宴」，一共有7款套餐，最平一款套餐包3隻大閘蟹及5款巧手中菜、飲品。「2皇1后」大閘蟹選用江蘇產、重5兩的蟹公及重3兩半的蟹乸，膏多肉厚。想知價錢、甚麼時段有優惠？按下圖即睇🦀👇👇

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鴻星集團 地址：灣仔、尖沙咀、旺角、觀塘、荔枝角、荃灣、元朗均有分店 供應期：即日起至12月中

【4】最平$207食爆膏麻辣大閘蟹、酸菜魚@麻辣風雲

主打川菜的麻辣風雲，推出3款爆膏大閘蟹套餐，分別是二人及四人餐，其中最平的二人餐有四隻大閘蟹，分別有香辣、麻辣、鹽焗及清蒸四款口味可以揀。套餐仲包蒜蓉炒時蔬，酸菜魚、水煮魚、金湯魚可以三選一。想知價錢、點先有甜品送、限時幾耐？仲有專人拆蟹？按下圖即睇😎👇👇

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麻辣風雲 地址：荃灣海壩街114號1樓 電話：2156 9291 供應期：即日起至2020年11月底

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特色辣味炭火煲仔飯@元朗味仟食店

元朗有間長龍煲仔飯小店，有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。毛家辣系列煲仔飯最有人氣，包括咸蛋肉餅煲仔飯，淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！按下圖即睇煲仔飯飯焦有幾正👇👇

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