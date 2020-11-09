近日芫荽魚肉燒賣大行其道，不少芫荽愛好者衝去大埔一間士多排隊買！其實荽味特濃的食物又何止一款？推介以下10間食店，全部有芫荽控至愛的重口味創意食品，有芫荽山火鍋、荽香麻辣拉麵、芫荽湯車仔麵、芫荽米線、芫荽漢堡包、芫荽滑蛋三文治、荽醬意粉、芫荽餃子、芫荽章魚燒，連芫荽蛋糕都有！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】芫荽魚肉燒賣、辣芫荽醬——叁拾士多

這間近日甚有人氣的士多其實主要售賣急凍食品，招牌魚肉燒賣聲稱日賣10,000粒。大埔店11月新開，更優先推出新品「芫荽魚肉燒賣」，以門鱔魚肉打成的燒賣，加入芫荽葉後，蒸出來荽香十足。👇👇👇按圖看芫荽小食價錢👇👇👇

叁拾士多F 地址：大埔廣福道146號地下 營業時間：10:30am – 8:00pm （其他分店：觀塘成業工業大廈、荔枝角億利工業中心、堅尼地城吉豐大廈）

【2】爆棚芫荽勁辣拉麵——鬼金棒

拉麵店由日本東京過江來港，主打勁辣拉麵，設5級自選辣度，連麻度都可選擇。其中特別有「芫荽辣麻味噌拉麵」，灑上的芫荽舖滿麵面，清新香氣略為化解拉麵的攻鼻勁辣，此配搭夠刺激。👇👇👇任何口味的拉麵都可以追加芫荽！按圖看價錢及拉麵推介👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

鬼金棒 分店1：銅鑼灣謝斐道530號地舖 分店2：尖沙咀金馬倫道20號地舖 營業時間：11am – 00am

【3】芫荽濃湯拉麵——一鳴拉麵

同樣是芫荽拉麵，這款拉麵的芫荽卻藏在青BB的湯內。餐廳是位於大埔的日式小店，日常只有4個拉麵款式，其中「香菜‧鳴」拉麵廣受芫荽粉絲推介，芫荽湯是每日以40斤豬骨熬製，再加入新鮮芫荽醬製成，網友指茜味夠濃！👇👇👇想吃到真荽味，食客有貼士！按圖看拉麵資料及特惠時間👇👇👇

一鳴拉麵 地址：大埔運頭街20-26號廣安大廈地下E舖 營業時間：12nn – 4pm；6pm – 00:00

【4】芫荽湯車仔麵、芫荽滑蛋三文治——遊園．茶記

餐廳位於西九龍戲曲中心，中式陳設古色古香，主打潮汕鹵水菜、車仔麵、及港式小食。芫荽控必試特濃芫荽湯車仔麵，湯底以芫荽打碎煮至草綠色，而麵上亦放上大量芫荽菜，荽香撲鼻！還有芫荽滑蛋煙三文魚三文治，啖啖芫荽碎。👇👇👇車仔麵有指定供應時間！按圖看幾點先有得食？👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

遊園．茶記 Peony Garden

地址：九龍尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心1樓2-3號舖

營業時間：11am – 10pm

【5】抵食芫荽山米線——星林居

這間尖沙咀人氣米線店以酸辣湯米線作招徠，大約30至50元一碗，是出名平靚正的貼地美食。湯底酸辣帶甜，碗面鋪滿配料如芫荽、肉碎等，滿如一座山般，都遮蓋了米線！👇👇👇按圖看方法，教你叫隱藏menu芫荽米線👇👇👇

星林居雲南米線餐廳 分店1：尖沙咀樂道23號地下A舖 分店2：尖沙咀金馬倫道14號金輝大樓3樓 營業時間：11am – 11pm

【6】芫荽醬汁意粉、芫荽蛋糕——1987kitchen

這間元朗西餐廳的大廚也是芫荽控，自創芫荽醬汁，用芫荽配橄欖油、蒜頭、巴馬臣芝士等打磨成而，可以加入餐牌中多款手打意粉等，即時成為荽界新寵。👇👇👇最近新推芫荽卷蛋！按圖看更多芫荽食品👇👇👇

1987kitchen 地址：元朗金輝徑28號好盛洋樓地下11號舖 營業時間：12nn – 3pm；6 – 10pm

【7】芫荽漢堡包——TAP The Ale Project

近期burger熱潮不斷，漢堡迷必試這間酒吧的「炸茜漢堡」！以芝麻漢堡包夾著炸至脆身的芫荽葉，配免治牛肉及沙茶蛋黃醬，配搭夠特色而且口感豐富，還可以一邊歎啤酒，感覺更chill。👇👇👇按圖看芫荽漢堡價錢👇👇👇

TAP The Ale Project 分店1：荃灣南豐紗廠3樓302號舖 分店2：旺角黑布街19號地舖 營業時間：12:30nn – 9:30pm

【8】巨無霸芫荽火鍋——酒鍋

如果嫌芫荽山湯麵的份量也不夠，可以一嘗這個芫荽火鍋。這間新派火鍋店推出巨無霸芫荽鍋，底層為4格湯底，墊上冬瓜片及勁量芫荽山，幾乎舖滿大鍋的3份2，最適合相約同是芫荽控的朋友齊齊品嚐。👇👇👇按圖看4格湯底款式👇👇👇

酒鍋 分店1：銅鑼灣登龍街18號V Point 27樓 分店2：尖沙咀天文台道8號2樓1號舖 營業時間：12nn – 2am

【9】爆汁芫荽餃子——維港灣餃子坊

餃子專門店由餡料到包餃全是人手製作，推出多款特色餃子，如流心士煎餃、野生松茸鮮肉餃等，而芫荽控必選芫荽鮮肉餃，湯餃及煎餃同價。餃子餡料加入大量芫荽，每一口都可以以咬到芫荽葉！👇👇👇按圖看芫荽餃及湯麵的配搭選擇👇👇👇

維港灣餃子坊 分店1：元朗水車館街74號地舖 分店2：元朗教育路77號京都閣地舖 營業時間：11am – 10:30pm

【10】芫荽章魚燒、芫茜天婦羅——麴町

元朗這間小食店主打日式章魚燒（八爪魚丸），有多種常設口味，不過芫荽fans可以留意，他們不時會推出期間限定的芫荽口味章魚燒，在小丸子上淋上自製荽醬，再舖新鮮芫荽葉上面，非常有特色。👇👇👇按圖看各種小丸子口味👇👇👇