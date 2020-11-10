召集Sanrio迷！今個冬天Sanrio發威啦，推出多個聯乘商品、活動展覽，包括Häagen-Dazs、MOSTown新港城中心以及Verm City，一家大小都可以大玩特玩兼打卡！

【1】Sanrio x Häagen-Dazs——冬天必吃雪糕火鍋

Häagen-Dazs聯乘Sanrio Characters，推出三個雪糕火鍋，分別是Hello Kitty、My Melody和Pompompurin布甸狗的造型，預訂期間限定的雪糕火鍋除了有陶瓷火鍋爐、32球迷你雪糕之外，更可獲贈Haagen-Dazs優惠券！

大家如果造訪銅鑼灣店，更有不少打卡位可以瘋狂影相！留意返，係有早鳥優惠的！所以記得望望如何得到優惠！

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【2】Sanrio x MOSTown新港城中心——聯乘名畫展覽

適逢Sanrio 60週年，法國著名博物館組織與台灣文藝團隊合作，推出近20件作品，將Sanrio角色融入歷史名畫之中，十分過癮！展品將會放置在馬鞍山新港城中心，大家可以免費入場欣賞！

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【3】Sanrio x Verm City攀爬樂園——更有早鳥優惠

11月7日起，室内攀石中心Verm City聯乘Sanrio Hong Kong，在攀石場地佈置多個Sanrio角色，包括XO、布甸狗、Hello Kitty等，陪同粉絲挑戰場內19款遊戲！乘著Sanrio主題的登場，Verm City更推出優惠，輸入相關優惠碼，就可以有九折！

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【Verm City攀爬樂園】 地址：鰂魚涌柯達大廈一期 4 樓 電話：2560 8128

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各位貓奴注意！於台灣、日本大熱的《貓美術館》展覽活動登陸香港北角匯，在北角匯商場多個位置放置展品，大家可以免費觀賞和打卡！展覽精選日本畫家山本修的作品，每幅都是向世界名畫致敬，將畫中主角換成貓貓，超療癒！

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