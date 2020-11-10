DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI）自上年登陸香港尖沙咀之後，大受港人歡迎，其後火速於荃灣、銅鑼灣和中環開設分店，更於明日（11月雙11日）進駐將軍澳。

DONKI 除了零食、乾貨多人掃，各款日式熟食亦是不少港人一解「日本鄉愁」的恩物，其facebook專頁在11月10日公布了網民票選「10款最想喺DON DON DONKI食到嘅日式小食/飲品」，結果出乎意料，人氣極高的招牌甜薯無上榜，章魚燒才得第2位！但第1位亦不負眾望，等《香港01》飲食記者為大家公開名單。

（DON DON DONKI Hong Kong Facebook截圖）

去得DONKI除了掃零食及壽司，當然不少得要食勻各款日式小食。在DONKI熟食區買得到的日式飲品或小食就多達64款，至於網民都認同的最想食到的又有哪幾款？點擊圖片睇睇Top10名單 👇👇

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早前DONKI facebook專頁亦公布了員工至愛日式小食Top 5推介，其中唐揚炸雞及燒蟹棒兩個榜都入選，看來這兩款絕對是必試的日式小食呢！

（DON DON DONKI Hong Kong Facebook截圖）

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