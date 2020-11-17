人氣咖啡店Beans Cafe最近再度擴張版圖，不過今次不是開Cafe，而是「踩過界」的荳子冰室（CAFE DE BEANS）！位處將軍澳廣場的荳子冰室將於11月18日上午7時正式營業，《香港01》飲食頻道記者在冰室試業期間率先實試，為大家整理5大必試理由，門口有可愛打卡位不得止，餐飲CP值高。

荳子冰室只是試業，已連續兩日吸引大量當區居民及打工仔光顧，記者在中午時分到達冰室已見近20人排隊輪候堂食。輪候隊伍旁邊就有巨型「將軍澳地圖」做打卡位，趁沒人的時候記得與壁畫及燈牌留影！ 👇👇

荳子冰室將於11月18日起正式營業，屆時將有早餐、午餐、下午茶及晚餐，各款新鮮出爐麵包，到晚市小炒應有盡有。記者在冰室試業階段實試幾款美食，為大家整理出必試5大理由 👇👇

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相信荳子冰室新開張一定大排長龍，想節省時間有什麼辦法？必食餐點有什麼推介？點擊圖片睇4大用餐貼士，記者教你避開人潮方法 👇👇

荳子冰室 地址：將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓1-005號舖 營業時間：星期一至日 07:00-22:30 （最後落單時間為21:45） 電話：25601771

😍😍😍 同區2大文青食店推介 😍😍😍

【1】JOMO Kitchen & Health Hub：人氣素食Cafe

由西營盤小店開到去將軍澳海旁的素食Cafe JOMO，餐牌上有一半素食選擇，一定不能錯過的有多款蛋糕及糕點。想吹著海風打個卡，這裡就會是好選擇！點擊圖片睇多款美食推介 👇👇

JOMO Kitchen & Health Hub 地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G01號舖 營業時間：星期一至五 09:00-18:00；星期六至日 09:00-20:00 電話：23313003

【2】La Rosabelle Bar & Grill：打卡必去歐陸餐廳

面海的餐廳採用歐陸古典裝潢，未食已經忍不住在餐內的木樓梯位置樓下倩影。最重要是餐廳十分歡迎主人們帶著毛孩光顧，只要坐在露天位置，就能輕鬆享受快樂的時光，點擊圖片睇美食推介及價錢 👇👇

La Rosabelle Bar & Grill 地址：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G6號舖 營業時間：星期一至日 12:00-22:00 電話：28815933

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😍😍😍 同場加映：DONKI網民票選10大最受歡迎美食 招牌甜薯無上榜 第1位不負眾望 😍😍😍

DON DON DONKI驚安之殿堂將軍澳分店在11月11日開幕後人龍依舊不絕，當中就有大大個熟食區提供各款日式小食讓大家「解日本鄉愁」。最近DONKI亦公開網民票選「10款最想喺DON DON DONKI食到嘅日式小食/飲品」，大家最想食邊款？👇👇👇

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