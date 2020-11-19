近日大家樂新推出魚柳漢堡餐，有網民留言「好食過麥當勞」，究竟味道是否更好，價錢又抵唔抵買？《香港01》飲食記者為大家實試，並以6大項目評測比併，看看這款新魚柳包有沒有「伏」！ （食物品質以拍攝當天為準，評語均為記者個人意見）

大家樂於11月17日推出全新「雙層魚柳漢堡餐」，每日每店限量供應30份，必須連餐購買，索價$19.9包飲品一杯。👇👇👇按圖看全新魚柳漢堡餐幾時供應？👇👇👇

今次大家樂出「魚柳漢堡」，網民都不禁與麥當勞的「魚柳飽」直接比較。有網民Ophenlia Chan更於大家樂的貼文中留言：「好過M記魚（柳）飽」。

究竟新漢堡是否真的好吃？大家樂與麥當勞相比，哪個魚柳較juicy？哪個性價比高最抵吃？記者從6大方面實試比併，評測出以下結果！👇👇👇哪款好食？按圖看記者實試6大點評👇👇👇

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「雙層魚柳漢堡餐」購買小貼士

大家樂今次這個新食品的銷售限制多多，不只有指定時間，限量發售，連付款方法都有所限！《香港01》記者有以下3個貼士給大家：

1）每日每店限量供應30份，每人只能購買1份！想買多份，或者要再排隊。

2）如不想撲空，可以下午3時起去購買。不過分店有機會預早開始售賣，以記者所見2時45分已經買到。

3）這個下午茶餐需要憑八達通付款才可以購買。

😋同場加映：真的識食港式滷味？😋

行街的時候，你有否曾被橙色的街頭小食所吸引？其實那是冰鎮的港式滷味。但你又知道為什麼它們要染成橙色嗎？ 👇👇👇點擊圖片睇原因 👇👇👇

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