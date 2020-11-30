政府今日（11月30日）公布防疫措施大幅收緊，由本周三（12月2日）起，餐廳每枱人數最多由4人減至2人。然而天文台表示氣溫今日開始下降，市區跌至最底17度。

天氣轉涼，打邊爐就最暖胃，不想和朋友共享口水？一人火鍋就最適合不過。《香港01》飲食記者推介5間位於旺角和尖沙咀的一人邊爐店，包括牛大人、獨‧火鍋撚、酒鍋、夫妻沸片及一鍋瘋。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準）

【1】牛大人 —— 9款湯底任揀

牛大人主打台式任食火鍋，尖沙咀分店更獨家推出一人鍋午市套餐，共有8款選擇，包括花雕酒雞件、上腹牛五花、澳洲和牛M5牛肩卷等，更可以按照個人喜好從9款湯底選擇一個，有麻辣鍋、鳳梨雞鍋、番茄鍋、牛乳起司鍋等，更可以到自助吧任攞食物和飲品，當中推介自家製冷泡茶！

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牛大人 地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場2樓 電話：3953 9350 營業時間：星期一至日12:00 - 16:00，17:00 - 22:00

【2】獨‧火鍋撚 —— 網民好評高質之選

火鍋撚一直是人氣火鍋店之一，早前更新開了一間主打一人鍋的分店，共供應「梅」、「蘭」、「菊」三款套餐，湯底可以自選，有沙嗲麻辣鍋、秘製麻辣鍋、蜂巢豆腐白湯鍋、滋補老火湯鍋四款，另外包一種麵類，有紅薯寬粉、烏冬等，更包一款飲品。

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獨‧火鍋撚 地址：旺角白布街2-24號藝興大廈地下14號舖 電話：2336 7370 / 6689 2506 (WhatsApp) 營業時間：星期一至日17:30 - 22:00

【3】酒鍋 —— 送台式飲品或養生茶飲

酒鍋是人氣新派火鍋店之一，但晚市價錢稍微昂貴。如果因為價錢而卻步的朋友，不妨試試一人火鍋午市套餐。套餐提供多款招牌湯底，如麻辣臭豆腐鴨血花膠鍋、黑松露雜菌湯鍋、潮州沙嗲湯鍋等，配以粉絲、米線、即食麵等，並可以選擇3款配料，隨餐附送一杯台式飲品，有芝士奶蓋抹茶、黑糖珍珠奶茶，亦可選擇養生系列如雪梨雪耳杞子茶等。

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酒鍋 地址：尖沙咀天文台道8號2樓1號舖 電話：2321 9038 營業時間：星期一至日12:00 - 22:00

【4】一鍋瘋 —— 必點抵食海鮮粥底

餐廳主打一人粥底火鍋，最抵食是海鮮粥底套餐，足足有10款新鮮海鮮，包括肉蟹、鮑魚、生蠔、貴妃蚌、鮮魚片、白蜆等，另外可自選一款粥底，5款粥底包括粟米、甘荀、菠菜、紫薯及椰子，健康又抵食！

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一鍋瘋 地址：旺角砵蘭街139號地下 電話：2777 2030 / 6276 1928 營業時間：星期一至日17:00 - 22:00

【5】夫妻沸片 —— 台灣過江龍

火鍋店為台灣過江龍，雖然只有四款湯底，但每款都經過精心熬製。當中的夫妻鍋為24小時熬製的牛骨湯，而暖男鍋即是人蔘藥膳鍋，使用枸子、紅棗、淮山、黨參、鮮人參等藥材熬製，夠晒濃郁。

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夫妻沸片 地址：旺角彌敦道639號雅蘭中心地庫B102號舖 電話：2625 0199 / 9579 1268 (WhatsApp / WeChat) 營業時間：星期一至日12:00 - 16:30，17:30 - 22:00

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【1】安平燒肉 —— 任飲解膩冷泡茶

這間是牛大人火鍋班底主理的燒肉店，共有4種套餐，包括原住民鹽燒豬肉、安格斯嫩牛、SRF極黑牛、澳洲M5和牛套餐，每款肉都會放上標籤，讓客人不會感到混亂。枱上共有5種醬汁，例如檸檬汁、燒汁等、蛋黃醬等，可根據個人口味調味。飲品方面，與牛大人一樣有各款冷泡茶、蘋果西打等，亦有珍珠奶茶。

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安平燒肉 地址：旺角彌敦道593-601號創興廣場9樓 營業時間：星期一至日17:00 - 22:00 電話：3953 9323

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