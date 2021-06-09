撰文： 程朗天 最後更新日期： 2021-06-09 07:00

【生蠔任食/ 生蠔放題 / 抵食生蠔】作為蠔迷的記者，每次去餐廳叫一打蠔都不夠喉，想顧住荷包又想放肆狂食？除了酒店自助餐，其實都有不少餐廳有任食生蠔供應，就連燒蠔放題都有，《香港01》飲食記者精選了3間抵食推介，記住bookmark！

【1】B-Mix —— 聽住歌歎生蠔

位於美食天堂元朗的B-Mix Live Music Station & Restaurant 集酒吧和餐廳於一身，設有桌球檯、飛鏢機等，特定日子還有live band 助慶，朋友聚會或拍拖撐枱都適合。餐廳提供多款西式主菜，以及最受歡迎的3小時任食即開生蠔套餐，一個價錢包任食生蠔及其他海鮮、餐湯和主菜，CP值高！🦪🦪🦪 想知有什麼生蠔種類？套餐幾多錢？點擊下圖 👇👇👇

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B-mix Live Music Station & Restaurant 電話：26605997 地址：元朗鳳攸南街9號好順利大廈2座商場1樓2-3號舖

【2】燒鬼—— 燒肉燒蠔放題

燒鬼是以日本鬼怪為主題的日式燒肉店。裝修設計走暗黑系風格，牆上還有打卡壁畫，非常型格。店內最近推出「120分鐘和牛燒肉放題兼無料追加燒日本4大生蠔」套餐，無論你是肉食獸定生蠔精都可以盡情大吃特吃！🦪🦪🦪 想知有什麼生蠔種類？有什麼肉類選擇？點擊下圖 👇👇👇

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燒鬼 電話：28560226 地址：銅鑼灣駱克道459-461號The L. Square9樓

【3】Zeng —— 維港靚景brunch

這間酒吧餐廳位於銅鑼灣，交通便之餘，最正是其開揚的露台，還可以遠眺維港靚景，難怪吸引不少女生來打卡。除了下午茶出名，餐廳最近推出了Harbour View Brunch Set，個brunch 本身的美食都吸引，加錢還可以任食法國或日本新鮮生蠔。🦪🦪🦪 想知道brunch 除了生蠔還有什麼美食？點擊下圖 👇👇👇

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ZENG 電話：2353 0053 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 30樓

🍜同場加映1：沙爹牛肉麵關注組人氣Top 9🍜

【1】好好運快餐店——大熱小店重新開業

位於荔枝角的好好運快餐店，是一間舊式港式快餐店，自「香港沙爹牛肉麵關注組」的谷友狂推之後，愈來愈出名，自從2月因租約期滿而光榮結業後，一班沙爹牛fans 都非常掛念。事隔3個月，終於有好消息，好好運快餐店5月在原區半島大廈重開，大家又可以朝聖了。

👇👇👇點擊睇新店餐牌👇👇👇

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好好運快餐店 地址：荔枝角青山道538號半島大廈G3舖

想知埋餘下8間？即點擊睇全文 👉👉好好運重開！沙爹牛肉麵關注組人氣Top 9 必試慈雲山榮記煲仔麵

🤩🤩同場加映2：全港台灣牛肉麵10強🤩🤩

尚青商號@傅珮嘉夫婦掌舵

由傅珮嘉及其台灣丈夫主理的台灣菜餐廳，一共有兩層，平時lunch time都大排長龍，由一樓排到地下，甚得附近街坊及打工仔歡迎。一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！👇👇👇點擊睇網民心水選擇及價錢👇👇👇

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈

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😎😎😎同場加映3：太安樓美食7大掃街推介😎😎😎

小老板：日賣3000件生煎包

這間人氣生煎包店本身在北角開店，7年以來人龍不絕，今年3月更在太安樓開第一間分店，每朝早上都引來街坊排隊！傳媒曾報道，生煎包所用的麵種，前一晚便要做好等過夜發酵，第二朝7時師傅便回鋪準備，確保顧客食到的生煎包新鮮熱辣！👇👇👇想知道小老板生煎包賣幾錢？還有什麼出色的上海點心？即睇下圖👇👇👇

小老板 地址：西灣河筲箕灣道57-87號太安樓地下A72A號舖

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