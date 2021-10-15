【牛角放題】最近牛角Buffet及全日放題店最近推出期間限定海鮮燒肉放題，供應比平時大件的海鮮及肉類，包括鰻魚、虎蝦等過百款美食，無限任食超抵呀！



（Facebook @ 牛角日本燒肉專門店）

今次期間限定的「豪快食べ飲み放題」，可以額外任食6款，包括鰻魚、蒜香牛油虎蝦、香草虎蝦、秘製壺漬25cm封門柳、秘製壺漬韓國豚梅肉、韓國豚腩肉。

另外還有原本放題（牛角Buffet Lv.4或全日放題店Course C）的過百款燒肉美食，牛角Buffet供應澳洲和牛牛板腱、澳洲和牛牛腹胸、牛油廣島蠔、燒池魚、鹿兒島A5和牛、熊本豚肉、鮑魚、甲羅燒等。全日放題店則可以任食美國SRF安格斯極黑和牛、美國SRF安格斯極黑一口和牛、上級牛肋肉、牛油廣島蠔、鹽味牛油帶子等，更可以任食Häagen-Dazs及Mövenpick雪糕。

（Facebook @ 牛角日本燒肉專門店）

期間限定海鮮燒肉放題牛角Buffet星期一至四每人$468起，星期五、六日、公眾假期及其前夕每人$508起。全日放題點星期一至四每人$418起，星期五、六日、公眾假期及其前夕則每人$458起。

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很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂等。

【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

😋😋😋另外還有多款海鮮配料及小食，想知幾錢一位，立即按圖睇睇👇👇👇

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牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



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