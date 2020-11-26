燒烤場任食BBQ 8大推介$138起　大欖燒烤勁食流水蝦、白石睇日落

開始轉涼啦，當然要去BBQ！想兩手揈揈去燒烤，必選任食任燒BBQ場！龍鼓灘、大欖燒烤、西貢海灣會燒烤會所、大美督嘉年華燒烤、白石燒烤場都是人氣之選！除港式燒烤，更有多款韓燒、重慶燒可以選擇！

【1】大欖燒烤——有流水蝦、串燒

位於屯門大欖涌的大欖燒烤，有分三種燒烤：港式燒烤、串燒及流水蝦，當中港式燒烤不限時，可以全日任食，而串燒、流水蝦都限時150分鐘，不過有不少網民都大讚流水蝦彈牙新鮮，所以都值得一試！

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大欖燒烤 地址：屯門大欖涌村385地段 電話：2613 1811

【2】西貢海灣會燒烤會所——果汁汽水任飲

海邊任食燒烤（Beach BBQ King-Sai Kung 西貢海灣會燒烤會所Facebok專頁圖片）

位於大網仔路沙灘旁的西貢海灣會燒烤會所，成人每位198元起，可以無限時任食二十多款燒烤食材，包括牛扒、豬扒、雞翼、金沙骨等肉類，也有丸類、腸類、蔬菜、水果等，連汽水、果汁也是任飲！ 更可加錢預訂燒乳豬、海鮮餐單，來到西貢吃海鮮一定超新鮮！

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西貢海灣會燒烤會所 地址：西貢大網仔路沙下村9號地下 電話：2792 1600

【3】大美督嘉年華燒烤——三款燒烤爐任選

入夜環境同樣優美。（嘉年華燒烤 BBQ Party × Happy Slide Facebok專頁圖片）

有港式燒烤、韓烤和重慶串燒可以選擇，港式燒烤有多款自家醃製食物，標榜不加味精。而韓燒有腩肉片、韓式豬腸、韓式豬皮等，重慶燒串則有多款特色串燒，如香辣火腎串、羊肉串、麻辣丸串等。另外更有冷氣蒙古包可以舒舒服服燒烤，只要達最低消費，就可以加錢租用。

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大美督嘉年華燒烤 地址：大埔汀角路17-29地段 電話：9802 6611

【4】龍鼓灘海邊燒烤樂園——無敵大海景

戶外BBQ有無敵大海景。（龍鼓灘海邊BBQ Facebok專頁圖片）

鄰近海邊的龍鼓灘海邊燒烤樂園有無敵大海景，可以吹著海風燒烤！除了分海邊位和普通位，價錢相差20元，更有冷氣燒烤房！任食燒烤成人收費148元起，包一支水及一罐汽水。燒烤必食雞翼！這裏有供應六種口味，還有少見的蝦醬雞翼。

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龍鼓灘海邊燒烤樂園 地址：屯門龍鼓灘村 136 地段 電話：2613 8129

【5】隱世山莊——有卡拉OK Party房

隱世山莊環境。（隱世山莊Facebook圖片）

這裡食物飲品款式選擇多，除了基本扒類外，也有不少串燒，如雞肉串、什椒牛柳粒串等，還有香草蒜茸包、棉花糖串等任食選擇。飲品包不含酒精飲品，包括汽水、烏龍茶、菊花茶等。最特別是分成戶外區及冷氣Party房！

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隱世山莊 地址: 元朗鳳麒路大旗嶺村148號 電話：2477 7317

【6】汀角灣燒烤農莊——港式燒烤、旋轉燒烤

汀角灣燒烤農莊環境（汀角灣燒烤農莊網站圖片）

覺得傳統燒烤，要長時間拿燒烤叉太累，這裡有自動旋轉燒烤爐，不用自己動手，燒烤爐會自動轉動串燒，還可以一次過燒12串！燒烤時間不限，不過就限時取食物，開爐後3.5小時內可以取食物。除了雞翼、豬頸肉、扒類及丸類外，比較特色的食物有墨魚頭和香草羊架等。每爐送煲仔蜆一煲、蒜蓉金菇一份，每位送藍尾蝦一隻及菠蘿一塊。

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汀角灣燒烤農莊 地址：大埔汀角路汀角路村對面 電話：5313 5848

【7】白石BBQ燒烤場——飽覽吐露港景色

位於馬鞍山的白石BBQ場地出名靚景，飽覽吐露港、八仙嶺、船灣淡水湖景色，而且睇日落都一流！這個燒烤場更有自己的App，登記成爲會員仲可以有100元迎新優惠！收費就跟不同套餐，有多款不同人數、不同食材的套餐可以選擇，也有其他乳豬、琵琶鴨等可以加購。

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白石燒烤 地址：馬鞍山白石第1950號 電話：2744 8188

【8】逸東海景燒烤場——訂座送海鮮

位於東涌區的燒烤場同樣望到海景，而且備有兒童最愛彈床，可以用40元價錢任玩，也有夾公仔、撈金魚等玩意，家長就可以專心享用美食！這個燒烤場無限時任燒，每位更會送一罐汽水或一瓶飲用水。

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逸東海景燒烤場 地址：東涌逸東村大圍坑村21號地舖 電話：3156 3633

營業時間及收費詳情以報導當日為準，僅供參考，詳情請向店家查詢。

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