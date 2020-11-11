士多啤梨内含大量蟲蟲？日前記者從超市購入的士多啤梨，竟然浸水浸出大量昆蟲，到底士多啤梨應該怎樣清洗？挑選時又有甚麽要注意？《香港01》飲食記者邀請果欄檔主教你士多啤梨清潔大法！

細心看盒子底部，原來都有不少昆蟲。 （香港01圖片）

11月開始就是士多啤梨豐收季節，市面開始有來自各地的士多啤梨發售！士多啤梨是其中一種最「污糟」的水果，由於士多啤梨甜度很高，同時表面凹凹凸凸，所以一定會吸引很多昆蟲、果蠅匿藏，理所當然地果農都會使用更多農藥去杜蟲，比起其他水果，不管蟲卵還是農藥都十分多，令士多啤梨成爲最污糟的水果。

記者較早時從超市購入一盒特價的美國士多啤梨，原價為34.9元。（香港01圖片）

記者在11月8日就於屯門一間超級市場購入一盒士多啤梨，雖爲特價貨品，但肉眼看起來並無爛掉的跡象，而且飄出陣陣士多啤梨香！回家使用清水先浸一遍，豈料竟浸出超多小蟲子，有些小蟲子已經浸死伏屍於盤底，有些則在碗邊、盒子内慢慢蠕動，大為嘔心！

水底浸出多隻昆蟲，再浸第二遍都還是可以浸出不少。（香港01圖片）

到底士多啤梨出現這一種情況還能不能吃？記者就請教大眾果欄檔主阿Kay，到底這樣是否正常？又應該怎樣清洗才可以？阿Kay就指，其實士多啤梨本身都很多蟲，聞起來甜度滿分的話，更容易吸引蟲子，正常情況下浸到一些小螞蟻也是正常。不過圖中數量就實在太多，應該避免進食。假如士多啤梨表皮出現少許軟軟爛爛的情況，就已經開始變壞，大家應該果斷棄掉。

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