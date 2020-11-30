#打錯我的名字Challenge｜近日「打錯我的名字Challenge」大熱，在Facebook上不少人都紛紛公開自己被打錯名稱的經歷，有不少都十分離奇搞笑！原來平時我們都經常打錯某些食店名稱，即刻睇睇自己有無錯過！

「#打錯我的名字Challenge」大熱，唔玩都唔知原來這麽多人有被叫錯名字的經歷，回想起來其實不少食店的名稱都超容易被叫錯，大家又錯過幾多個？（抑或到現在都仍然叫錯？）

必定試過看成「珍煮母」。（hana.foodie@instagram）

👇👇👇點擊睇睇自己有無錯過！👇👇👇

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【1】半島酒店 —— 一次過享受環境氣氛及美食

酒店的露台餐廳The Verandah即將推出聖誕自助餐，雖然今年餐點待定，但可以參考去年的美食款式，包括多款冰鎮海鮮、燒火雞及一系列精緻的應節甜品。

😋😋😋想知每位價錢，立即按圖睇睇🎄🎄🎄

The Verandah 露台餐廳 地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓 電話：2696 6766

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