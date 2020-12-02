隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）第4波疫情來臨，不少打工仔再次在家工作，大家今次又準備買什麼做儲糧？《香港01》飲食記者精選MUJI無印良品20款火鍋包及人氣冷凍食品，當中更有新品火鍋包，抵至8折起，讓大家儲糧都有參考清單。

港人一向熱愛打邊爐，近日天氣轉涼更讓大家忍不住買料回家烚下烚下。MUJI自家出品的火鍋包近日亦上架，除了以往的幾款口味，今年更新增3款口味，而且以優惠價發售中，點擊圖片睇清7款火鍋包及價錢 👇👇

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自從MUJI的冷凍食品櫃登陸本港後，引起了不少人關注，這些食品的銷量更在疫情下火速上升，成為MUJI的熱銷商品。記者向店員查詢了人氣冷凍食品，名單卻與日本人氣排名有所不同！點擊圖片睇睇冷凍食品推介名單，排名不分先後 👇👇

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MUJI無印良品冷凍食品櫃分店 九龍灣店：九龍九龍灣偉業街33號德福廣場二期401,402及431舖 沙田店：新界沙田沙田正街2-8號新城市廣場3期2樓A221號 葵芳店：葵芳興芳路223號3 MetroplazaShop 346-347店 金鐘店：香港金鐘金鐘道88號太古廣場1樓102號舖

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