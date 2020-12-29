多間台灣牛肉麵進駐香港，最新進駐的有新竹著名牛肉麵段純貞，於12月在荃灣開設第一間海外分店，另外更有傅珮嘉夫婦掌舵的尚青商號，大賣台灣本土味牛肉麵，趁冬日即刻吃一碗暖暖胃！

【1】尚青商號——傅珮嘉夫婦掌舵

位於灣仔的台灣菜餐廳有兩層，名爲「尚青商號」，由傅珮嘉及其台灣丈夫主理，一層販售台灣便當、茶飲，另一層則為堂食，有牛肉麵、魯肉飯等台式美食。招牌的紅燒半筋半肉麵湯底加入甘蔗，份外鮮甜！

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尚青商號 地址：灣仔蘭杜街4號地下文熙大廈 電話：2363 9989

【2】段純貞牛肉麵——新竹人氣過江龍

段純貞牛肉麵是台灣新竹人氣牛肉麵店，首間海外分店就選址香港的荃灣如心廣場！聲稱加入24種藥材慢火熬製的湯底，令這碗牛肉麵成爲必試之選！招牌的段純貞三寶麵、老火鍋鍵心牛肉麵都是不少人的推介！

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段純貞牛肉麵 地址：荃灣楊屋道8號如心廣場第1期一樓105-107號舖

【3】木玥巷——屯門紅橋人氣店

屯門紅橋本來就是美食小店集中地，今年一間台灣牛肉麵進駐，即成爲大排長龍小店！木玥巷其中一位店主是半島酒店前廚師，選材都維持高質素，選用美國安格斯牛肉。比起傳統台灣牛肉麵，木玥巷融合了一點日系風格，除了裝潢風格走日系，店内也有售鰻魚飯、牛肉飯等日式料理。

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木玥巷 地址：屯門井財街7號力生大廈4-5號舖

【4】阿木台灣麵——台籍女店主主理

阿木台灣麵由台灣籍女店主打理，湯底用牛大骨、牛肋、牛𦟌、雞腳和藥材等熬24小時，果真是正宗台灣味道！而且價錢不貴，每碗售65元，是CP值甚高之選！近日更在旺角開設第二分店！

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阿木台灣麵 地址：旺角廣華街8號地舖

【5】玖五牛肉麵——賭王千金引進牛肉麵

由賭王千金何超蓮親自引入香港的台灣過江龍玖五牛肉麵，一直吸引不少明星光顧，主打最古早味的牛肉麵，更有台式鹵水拼盤。

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玖五牛肉麵 地址：灣仔駱克道399號地下

【6】六両三——觀塘隱世牛肉麵

位於觀塘的六両三，湯底偏辣，用上圓滾滾的粗麵，而且有多款牛肉麵選擇，可以自選喜歡的牛肉部位如牛肋條、半筋半肉等等。

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六両三 地址：觀塘巧明街107號國基集團中心4樓2號舖

【7】五斗米——CP值高牛肉麵

位於堅尼地城的台式食店五斗米由高雄人老闆主理，除了牛肉麵，更有蛋餅、芋圓等台式地道小食，台灣控一定要Bookmark！

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五斗米 地址：西環堅尼地城厚和街44號地下9號舖

【8】老媽拌麵——必試川味燒牛肉麵

相信愛吃台式拌麵的讀者都不會對「老媽拌麵」陌生，這間乾拌麵品牌先在台北開設「關廟麵專門店」，在香港現時有四間分店。店裡可以試到多款招牌麵食，如花雕雞拌麵、川味紅燒牛肉麵等等。

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老媽拌麵 地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心L1樓133號舖 地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場4樓441A號舖 地址：上環干諾道中168-200號信德中心2層202號舖 地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期3樓3223及3225號舖

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