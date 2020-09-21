尖沙咀最新玩樂好去處「AME運動電競館」即將開幕，有五個遊戲設施，包括滑雪、划艇、騎馬、拳擊及單車，十分考驗玩家體能及速度！更可以即時知道自己消耗多少卡路里！

尖沙咀商場H Zentre最近有兩間話題店舖進駐，除了有5000呎日式超市「谷辰」，玩樂好去處「AME運動電競館」亦即將開幕！記者就率先爲大家試玩，看看場内有甚麽好玩！

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【入場前要磅重度高】

入場之前，有三部「登記機」，大家需要在這裏輸入電郵，並度高磅重登記成爲會員，之後就可以得到一個QR Code。每次玩遊戲之前，先掃描QR Code，電腦就會自動用你的身高體重，以及玩樂時的心跳率，去計算卡路里消耗，最後可以從戶口清楚顯示消耗的卡路里總和！

【場内游戲】

場内共有五款運動電競設備，包括滑雪、拳擊、划艇、騎馬及單車，每一種都有特別的玩法，十分新鮮！

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+ 6 + 6 + 6

【記者實試心得注意位】

1/ 記得吃飽才進場：場内每個遊戲都嚴重地消耗體力，尤其騎馬體驗！所以大家記得要吃夠才進場，否則一定會累到幾乎昏倒！

2/ 穿波鞋及襪子：因爲各類運動量都頗高，所以大家記得穿舒適的波鞋。如果想體驗滑雪，大家記得要穿比較厚和高身的襪子，因爲就算是電競滑雪體驗，都要穿上正式的滑雪鞋！

3/ 高度限制：場内設備不適合身高矮過130cm的人，所以家長們就未必可以帶小朋友去了！

4/ 避免化厚妝：划艇、騎馬都需要戴上VR眼鏡，大家如果化太厚的妝，除了會壓花脫妝之外，都會弄髒VR眼鏡，有點莫名的尷尬啊！

5/ 需要預約時間：由於有場内人流管制，大家記得先上官網預約時間。

【抗疫措施】

新冠肺炎疫情之下，每位客人入場前都要探熱。遊戲設施、VR眼鏡在每位客人玩過之後，都會有專人即時消毒。而戴上VR眼鏡之前，都會有一次性的特製眼罩供大家戴上，以免直接接觸眼鏡。滑雪鞋都一樣，會有襪套讓大家穿上。

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-AME運動電競館- 地址：尖沙咀中間道15號H Zentre UG層2號舖 日期：2020年9月23日至2021年6月30日 時間：11:00 - 23:00

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