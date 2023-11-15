煲仔飯推介12間必食！米芝蓮坤記／紹華炭爐芋泥煲／榮記火焰牛

煲仔飯2023推介！一次過睇煲仔飯全港Top12排名！氣溫驟降要食熱辣辣煲仔飯暖胃．記者精選全港12大人氣煲仔飯，包括米芝蓮推介、新派特色口味、炭爐炮製煲仔飯，《香港01》好食玩飛記者更親身實試元朗人氣煲仔飯凱逸餐室，即拉落下文睇介紹！



煲仔飯2023推介！（圖片來源：左/IG@littlefoodiejojo、右上/ig@ep.t、右下/ig@ kwongkapo）

煲仔飯2023推介【1】坤記煲仔小菜——2023米芝蓮必比登推介煲仔飯 脆薄黃金飯焦

港島煲仔飯名店連續5年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。

+ 4

坤記煲仔小菜

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：2803 7209



煲仔飯2023推介【2】嚐囍煲仔小菜——炭火煲仔飯 必食白鱔滑鷄冬菇煲仔飯

嚐囍煲仔小菜曾在2020年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。

+ 3

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地下

電話：2819 6190



煲仔飯2023推介【3】紹華小廚——傳統炭爐煲仔飯大玩創新

炭爐炮製煲仔飯加上創新餸菜有口皆碑。紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式！荔茸肉碎煲仔飯放上兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！

+ 2

紹華小廚

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市熟食中心CF3店

電話：8199 8188



煲仔飯2023推介【4】祥囍煲仔小廚——最強煲仔飯飯焦

祥囍主打鑊氣小炒和煲仔飯，寒冷天氣下當然以煲仔飯最受歡迎！網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，每一口都可以品嚐出臘味本身的油分香氣！最重要是輕易起出一大塊金黃色飯焦，飯焦香脆、帶微微油香，不會黏牙！👇👇👇 按圖睇吃祥囍煲仔飯怎樣做才有最多飯焦 👇👇👇

+ 2

祥囍煲仔小廚

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下4A-5A號舖

電話：2343 8811



煲仔飯2023推介【5】味仟食店——元朗特色辣味炭火煲仔飯

元朗區內的長龍煲仔飯小店，曾經有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。其中，以毛家辣系列煲仔飯最有人氣，例如咸蛋肉餅煲仔飯上淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！

+ 4

味仟食店

地址：元朗安興街40號地下

電話：2449 3962



煲仔飯2023推介【6】榮記茶餐室——創意煲仔沙爹牛肉麵

一向創意十足的榮記茶餐室早前推出沙爹煲仔麵，吸引不少人去嚐鮮！可想而知，這裡的煲仔飯當然不只傳統口味，推介拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真·火焰玫瑰肥牛飯等，火焰肥牛飯上桌時更會加上玫瑰露，呈現火焰效果，順便可以打卡呃LIKE！

+ 5

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

電話：2328 9232



煲仔飯2023推介【7】興記菜館——油麻地廟街煲仔飯名店

興記菜館以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢相對比較便宜，$45起就有交易！煲仔飯款式非常多，其中最有名就是章魚雞粒煲仔飯、黄白鱔煲仔飯、鹹蛋牛肉煲仔飯，還有每枱必點炸蠔餅！

+ 6

興記菜館

地址：油麻地廟街15號

電話：2384 3647

營業時間：星期一至日 18:00 - 01:00



煲仔飯2023推介【8】江湖小棧——秘製豬油撈煲仔飯

自家製豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，主打自家製豬油煲仔飯，可自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油大大提升煲仔飯的香味，口感更滑更香！

+ 4

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

電話：2399 7994



煲仔飯2023推介【9】凱逸餐室——元朗人氣煲仔飯金黃色飯焦

元朗一間港式茶記煲仔飯人氣極高，不少網民在社交網站上推介，記者一於親身實試有幾正！這間茶記主打傳統港式煲仔飯，有齊白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞等，價錢由$68至$98不等，更奉送例湯。煲仔飯即叫即製，記者大約等了30分鐘，大片金黃色飯焦非常吸引，還有職員教路點樣食煲仔飯先最好味，按下圖即睇👇👇

+ 4

凱逸餐室

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下3-4號舖

電話：2633 2900



煲仔飯2023推介【10】海街丼——即叫即煲 足料海膽煲仔飯

東京刺身丼名店海街丼推出冬天必食名物「海膽鍋燒蓋飯」，使用份量豐富的時令海膽，由廚師席前即叫即煲，夠晒新鮮熱辣，最後更可以利用飯焦自製茶漬飯，飽肚又暖胃，就算氣溫再低都無有怕！海膽鍋燒蓋飯於Emax分店及將軍澳分店全日供應，記得要提早預訂！

+ 1

海街丼（將軍澳店）

地址：將軍澳重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973



海街丼（東港城）

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973



海街丼（九龍灣E-Max店）

地址：九龍灣展貿徑1號E-Max國際展貿中心B1樓B145號舖

電話：2155 0327



海街丼（北角匯二期）

地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G38號舖

電話：2323 9818



煲仔飯2023推介【11】深仔記茶餐廳——原條鰻魚炒蛋煲仔飯

主打雲吞麵的深仔記茶餐廳推出秋冬限定古法炮製煲仔飯，除了傳統中式煲仔飯，最特別的就是日式鰻魚煲仔飯，原條鰻魚加炒滑蛋的組合非常吸引！價錢由$68至$78不等，供應時間由下午5時至晚上9時45分，隨煲仔飯奉送例湯，性價比頗高。

深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39 號九龍中心地下A舖

電話：9377 0072



煲仔飯2023推介【12】光榮冰室——晚市CP值高煲仔飯

光榮冰室今年秋冬有CP值超高的煲仔飯，價錢最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯、豉汁排骨煲仔飯，網民推介必試坊間少見的薑葱鮮鯇魚煲仔飯！今年光榮冰室再推外賣煲仔飯，額外加$12更可以「連煲拎走」，回家慢慢歎熱辣辣煲仔飯！

+ 1

光榮冰室

地址：尖沙咀厚福街5-6號地下6號鋪

電話：2422 6555

註：煲仔飯只限深井、荃灣、尖沙咀、旺角、銅鑼灣、九龍灣及元朗分店下午6時後供應

