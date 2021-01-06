最近Facebook有網民分享了幾句用食物比喻人的精警金句，句句到肉，引來其他網民熱烈討論及發揮創意留言，以下整理了6種最新鬧人的食物，即使不說粗口依然可以成為重砲手！

三色豆在在早前網民發起的「最該消失的食物 Challenge」中，打敗芫荽奪得冠軍，因此用來鬧人再適合不過。（Facebook @ Lam Ho）

提起用來鬧人的食物，「綠茶婊」、「蛋散」都經常被使用，但還是太過直白，過於粗俗！不妨學學網民，捉住某樣食物的特點，優雅地暗諷對方，又不失霸氣！相信身邊總有一個人，你會好想跟對方說：「你就好似芫茜，明明咩都冇做，但係只要企喺度，就已經令人討厭。」點擊圖片即睇6種鬧人美食🤣👇👇

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🙄🙄🙄同場加映：熱數10款零食拆到躁底😒😒😒

當你滿心歡喜要品嚐美味之際，拆開包裝卻遭遇重重難關，難免感到崩潰。台灣及香港網民都分享了不少令他們拆到躁底的零食，有弄到雙手都是油的，更有一種會發生流血事件！立即按圖睇睇10種零食包裝的崩潰瞬間😒👇👇

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