考評局日前公布2020年教師語文能力評核（教師基準試）報告，內容指普通話科的詞語和短文答卷有尚待改善之處，當中包括需多掌握字詞的讀音。其實不只普通話，廣東話同樣博大精深，有很多詞語都很容易讀錯。

不少人都會將「芫荽」讀做「鹽西」，但原來一直都是錯的！（ig @ just4full）

芫荽這種喜惡分明的食物，雖然有很多人非常厭惡的它的臭味，但龐大的粉絲群亦不能小覷，因此近年來市面上愈來愈多芫荽主題的美食，例如芫荽豉油、芫荽月餅、芫荽麵等。相信不少人都會將「芫荽」讀做「鹽西」，但原來一直都是錯的！記者整理了12種經常會讀錯的食物，包括茼蒿、香港人喜愛的日本料理之一丼飯。

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💡同場加映：20個台灣美食你可能一直搞錯💡

台灣美食非常多，但到當地旅行時，有時望著餐牌卻不太清楚食物的真面目，記者更試過因為不了解當地美食而錯怪了老闆，非常丟臉！

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